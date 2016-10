Lichterrekord und Weinseligkeit Die Seußlitzer haben drei Tage durchgefeiert und einen Rekord am Elbradweg aufgestellt.

zurück Bild 1 von 4 weiter Weinkönigin Mandy Krell und Bacchus Jens Weser eröffnen die Federweißermeile. Die Ehre des Brotanschnittes gebührt der Weinkönigin Mandy I. Dann wurden Fettbemmen verteilt. © Sebastian Schultz Weinkönigin Mandy Krell und Bacchus Jens Weser eröffnen die Federweißermeile. Die Ehre des Brotanschnittes gebührt der Weinkönigin Mandy I. Dann wurden Fettbemmen verteilt.

Natürlich steht der Wein im Mittelpunkt der Veranstaltung. Wie zum Beispiel diese Trauben eines Traminers.

Überall entlang der Federweißermeile luden Schilder zur Einkehr in die Wirtschaften ein. 2017 wird zwei Tage gefeiert.

Reinhold Hofmann und Gabriele Thiede erklären beim Schaupressen, was es mit dem Zuckergehalt auf sich hat.

Frau Lai, die Federweißermeile wurde erstmals drei Tage lang gefeiert. Haben die Besucher und das Wetter durchgehalten?

Trotz der Schauer war die Stimmung einfach fantastisch, vor allem am Sonnabend. Es gab ja auch genug Möglichkeiten, sich unters Zelt zu setzen.

Können Sie etwa schätzen, wie viele Gäste in die Elbweindörfer kamen?

Nein, dazu ist es noch zu früh. Das werden wir im Organisationsteam auswerten, viele haben sich zwischendurch noch nicht einmal gesehen.

Können sie als Chefin des Tourismusvereines damit zufrieden sein?

Auf alle Fälle, das kann ich jetzt schon unterstreichen. Wir hatten noch einmal sechs Händler mehr – also insgesamt 25 Stände, dazu unsere Vereine, die sich präsentiert haben, wie die Angler und die Schützen. Erstmals dabei war neben dem Kochclub der Oberschule Nünchritz auch die Klasse 10b der Nünchritzer Schule, die Bratwürste verkauft hat, um sich so ihre Klassenabschlussfahrt zu finanzieren. Das war eine wirklich gelungene Sache.

Sie waren drei Tage lang selbst auf dem Fest unterwegs – in welchem Kostüm? Und was war Ihr persönliches Highlight in diesem Jahr?

Dieses Jahr bin ich nicht dazu gekommen, ins Kostüm zu schlüpfen wie voriges Jahr als Gräfin Bülow, da ich selbst eine Wirtschaft zu führen hatte. Aber das Feuerwerk habe ich mir nicht entgehen lassen. Das hat auch von den Besuchern absoluten Beifall bekommen.

Sie wollten mit der Lichterkette auf dem Elbradweg einen neuen Rekord aufstellen. Haben Sie das geschafft? Von wo bis wo reichte die Kette?

Sie reichte von Anfang des Radweges an der Fähre bis hinter Nieschütz.

Der 3. Oktober fällt nächstes Jahr auf einen Dienstag, der Montag wäre ein super Brückentag. Wird die Federweißermeile dann vier Tage lang gefeiert?

Nein (lacht). Das war nur wegen des Feiertages eine besondere Ausnahme.

