Lichterprotest vor dem Siemens-Tor Hunderte Mitarbeiter haben mit Einwohnern am Mittwochabend gegen die Schließung des Werkes protestiert. Die war auch Thema im Landtag.

Wo das Licht brennt, gibt es noch Hoffnung: Görlitzer Siemens-Mitarbeiter protestierten Mittwochabend gegen die beabsichtigte Schließung ihres Werkes. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Hunderte Mitarbeiter des Siemens-Werkes haben sich am Mittwochabend zu einer Lichterkette rund um den Betrieb an der Görlitzer Lutherstraße zusammengefunden. Gemeinsam mit Görlitzer Einwohnern protestierten sie damit erneut gegen die beabsichtigte Schließung ihres Werkes bis 2023.

Auch die Abgeordneten des Sächsischen Landtages in Dresden beschäftigten sich am Mittwoch mit dem Thema Siemens. Dabei sagte der frisch gewählte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), dass „weder die Art noch das Anliegen an sich akzeptabel sind“. Seine Regierung werde mit der Siemens-Unternehmensleitung in ein intensives Gespräch treten, um sich über die eigentlichen Hintergründe aufklären zu lassen und über Fakten zu sprechen. „Es kann doch nicht sein, dass in einer Zeit wie jetzt, wo die höchste Ressource und das wichtigste Gut die Fachkräfte sind, man einfach ein Werk schließt, sich vom Acker macht – hinter mir die Sintflut. Das können wir uns nicht bieten lassen“, sagte Kretschmer.

Auch CDU-Landtagsabgeordneter Octavian Ursu sprach sich gegen die Schließung aus. Das Görlitzer Werk hatte nach seinen Angaben in diesem Jahr das beste Deckungsergebnis aller großen deutschen Siemens-Standorte und habe im abgelaufenen Geschäftsjahr, das bei Siemens von September bis September geht, im operativen Geschäft einen Überschuss in Höhe eines hohen einstelligen Millionenbetrages erwirtschaftet. Er erwarte zukunftsfähige Konzepte seitens des Konzerns statt die Schließung des Werkes. Die Görlitzer FDP wiederum schlug für diesen Fall vor, das Werk aus dem Konzernverbund herauszulösen und ähnlich wie den Nieskyer Waggonbau oder die Landskron-Brauerei eigenständig fortzuführen. Eine solche Initiative aus der Belegschaft heraus sollte der Freistaat großzügig unterstützen, heißt es in einer Erklärung von FDP-Vorsitzendem Frank Wittig. (SZ/sb mit dpa)

