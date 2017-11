Lichterpfad wird Donnerstag eingeweiht

So sah der Lichterpfad vor drei Jahren aus. Jedes Jahr gestalten andere Künstler die stimmungsvolle Beleuchtung. Damals gestalteten die Dresdnerinnen Anne Ibelings und Peggy Berger auf großen Kugeln Märchenfiguren. © Archiv/Norbert Millauer

Radebeul. Schon vor der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes „Lichterglanz & Budenzauber“ in Altkötzschenbroda wird der Lichterpfad eingeweiht. Das besondere Stück Weg in der Angermitte soll zwischen dem Getümmel an den Buden und Glühweinständen etwas Ruhe bieten.

Am Donnerstag sind Winzer Karl Friedrich Aust und die sächsische Weinprinzessin Maria Czerch in Altkötzschenbroda, um den Lichterpfad anzuschalten. Gestaltet wurden die zwölf in den Bäumen hängenden übergroßen Laternen diesmal von den chilenischen Künstlern Muriel Cornejo und César Olhagaray. Die zwölf aus Weidenruten geformten Laternen tauchen den Weg über den Dorfanger in sanftes Licht und nehmen die Flanierenden mit auf eine Weltreise zu den Weihnachtsfesten rund um den Globus, so der künstlerische Leiter für „Lichterglanz & Budenzauber“ Helmut Raeder. Am Sonnabend wird der Weihnachtsmarkt dann insgesamt mit dem Stollenanschnitt um 15 Uhr eröffnet. (SZ/per)

zur Startseite