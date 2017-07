Lichtermeer im Klostergarten Für den 22. Juli wird wieder zur Gartennacht eingeladen. Zum Schein von 1 000 Kerzen.

Das Kloster St. Marienstern. © Archivfoto: Matthias Schumann

Für den 22. Juli, also am Sonnabend vor dem Christophorus-Sonntag, lädt das Christlich-Soziale Bildungswerk Sachsen zur Gartennacht „Im Schein von 1 000 Lichtern“ in den Garten des Klosters St. Marienstern nach Panschwitz-Kuckau ein. Unterhaltsam und exzellent dargeboten wechseln sich Musik und Akrobatik sowie eine Zauber- und Feuershow ab.

Zum ersten Mal dabei ist das Sorbian Art Trio. Die junge Band um Simon Handrick, Jan Bresan und Simon Heiduschka verbindet die Liebe und Hingabe zur Bearbeitung von Musik auf ganz eigene und besondere Art und Weise. Auf der Bühne präsentieren sie ein breites Musikrepertoire mit ständig wechselnden Instrumenten. Seien es bekannte, gecoverte, englische, deutsche sowie sorbische Lieder oder eigene Kompositionen, im Jazz- und Funk-Stil, die sie gerne auch mit elektronischen Elementen mischen. Bereits zum 12. Internationalen Folklore Festival in Crostwitz begeisterten sie. Und die jungen Männer haben sich etwas ganz Besonderes für Ihre Performance auf der Naturbühne im Klostergarten einfallen lassen.

Nach Einbruch der Dämmerung verzaubern dann Tausende Kerzen den Garten und tauchen ihn in eine stimmungsvolle Atmosphäre. Mit den Lichtern werden Bilder und Motive zu verschiedenen Themen des Jahres gestaltet. Für das leibliche Wohl der Besucher der Gartennacht wird ab 18 Uhr in bewährter Weise das Team der Gaststätte „Zur alten Herberge“ Panschwitz-Kuckau verantwortlich sein, u. a. regionale Spezialitäten und klösterliche Biere laden zum Verzehr ein.

Der Veranstalter bittet die Gäste, aufgrund der Straßenbaumaßnahmen im Ort die Ausschilderung zur Anfahrt und zu den Parkplätzen zu beachten. Fazit: Ein ganz besonderes Ambiente bietet der Klostergarten des Ernährungs- und Kräuterzentrums im Kloster St. Marienstern, wenn alle Lichter am 22. Juli angezündet sind. Man kann sich schon jetzt darauf freuen. (SZ)

zur Startseite