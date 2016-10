Lichterglanz muss bleiben Matthias Klaus über Spenden übers Internet

Natürlich muss es einen Lichterglanz in diesem Jahr in Görlitz wieder geben. Die Aktion der Händler lockt nicht nur die Städter in das Zentrum zum Einkaufen, sondern ist auch in den Gemeinden rund um die Kreisstadt längst ein Begriff geworden. Da ist es eine gute Nachricht, dass die Internet-Spendenaktion nun weiterläuft. Ursprünglich war sie auf drei Wochen festgesetzt. Eine recht optimistische Prognose, um 5000 Euro einzusammeln. Kein Wunder, dass die ersten Reaktionen dann auch ziemlich verhalten waren. Noch bis gestern Abend war das angepeilte Zeil in weiter Ferne, von 5000 Euro nichts zu sehen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Am Dienstag, heute, ist dem Aktionsring eine vierstellige Spenden-Summe zugesagt. 1000 Euro also Minimum. Auch die reicht dann noch nicht, um die Kosten des Vereins für den Lichterglanz zu decken. Aber es ist ein Anfang, ein Anfang der größeren Spendensummen. Nicht falsch verstehen, jeder Euro zählt bei dieser Crowdfunding-Aktion, mit der der Verein ebenfalls Neuland betreten hat. BID-Vorbereitungen, beleuchtete Muschelminna – der Verein ist finanziell am Limit. Freunde der Stadt mit der Crowdfunding-Aktion einzuladen ist eine gute Idee.

Links zum Thema Spendenaktion für Lichterglanz geht weiter

zur Startseite