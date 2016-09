Lichterglanz in Gefahr Der erfolg- und stimmungsreichste Einkaufssonnabend in Görlitz steht auf der Kippe. Dem Aktionsring fehlt Geld.

zurück Bild 1 von 2 weiter So schön kann Einkaufen im Lichterglanz in Görlitz sein. Ob es in diesem Jahr wieder dazu kommt, steht in den Sternen. © pawel sosnowski/80studio.net So schön kann Einkaufen im Lichterglanz in Görlitz sein. Ob es in diesem Jahr wieder dazu kommt, steht in den Sternen.

Frank Reimann ist der Schatzmeister des Vereins Aktionsring Görlitz.

Die gute Nachricht ist: Die Aktion Lichterglanz des Aktionsrings Görlitz soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Die schlechte Nachricht: In welchem Umfang, ist derzeit noch offen. Oder am Ende vielleicht sogar doch die Frage: Ob überhaupt? Dem Verein Aktionsring fällt es in diesem Jahr schwer, seinen finanziellen Anteil zu stemmen. „Der Lichterglanz wird aus drei Quellen finanziert. Es gibt Sponsoren, Gelder von teilnehmenden Händlern, aus der Gastronomie und eben vom Aktionsring“, sagt dessen Schatzmeister Frank Reimann. Das Problem: Dem Verein gehen die Gelder aus, weil er sie auch in andere Projekte steckt, wie etwa die Beleuchtung der Muschelminna, den Start und die Vorbereitung des ersten Görlitzer BID-Gebietes.

Da der Verein aber keinesfalls den Lichterglanz aufgeben möchte, greift der Vorstand nun auf eine neue Form der Finanzierung zurück: Crowdfunding. Das bedeutet: Das Vorhaben wird auf einer entsprechenden Seite im Internet präsentiert und darauf gehofft, dass sich ausreichend Spender finden, die das Ganze finanziell unterstützen. Im Fall des Aktionsringes und des Lichterglanzes ist es die Crowdfunding-Seite Startnext. 5 000 Euro möchte der Aktionsring für die Finanzierung des Festes hier zusammensammeln. Bis zum Freitagabend waren 115 Euro zusammengekommen, es gibt bisher vier Unterstützer der Aktion. Noch bis zum 4. Oktober kann gespendet werden. Dann sind drei Wochen um, in denen gespendet werden konnte. „Wenn die 5000 Euro bis dahin nicht erreicht werden, wird das Geld an die Spender zurückgezahlt“, schildert Frank Reimann. So sind die Regeln bei Startnext. Derzeit hofft der Aktionsring aber, dass sich ausreichend Lichterglanz-Fans beteiligen. Wer mitmacht, den erwartet ein kleines Dankeschön. Das reicht von LED-Luftballons, Knicklichtern bis hin zur Werbung an einer Litfaßsäule, Sektempfang und der einjährigen Ehrenmitgliedschaft im Verein Aktionsring Görlitz.

Den Lichterglanz gibt es seit dem Jahr 2010. Mit dem Einkauf „bei Licht“ will der Aktionsring die einheimische Wirtschaft stärken, der Innenstadt „ein leuchtendes Erlebnis sowie ein entspanntes Einkaufen in angenehmer Atmosphäre anbieten“. Zum Spenden sind nicht nur alle Görlitzer angesprochen, sondern alle Freunde der Stadt. „Und die, die es werden wollen“, sagt Frank Reimann. Mit dem Geld aus der Crowdfunding-Aktion sollen Mieten, Technik, Anträge, Material für Werbung, etwa Plakatierung, und alle anderen anfallenden Kosten bestritten werden. „Das geht hin bis zur Müllbeseitigung“, schildert Schatzmeister Frank Reimann. Dies sei ein nicht unerheblicher Teil der Gesamtkosten für den Lichterglanz. Wobei das Rathaus die Händler schon tatkräftig und im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstütze, sagt Frank Reimann. Andererseits ist der Lichterglanz eine Veranstaltung, die rein vom Aktionsring gestemmt wird. Erste Sponsoren, mithilfe derer ein Teil des Lichterglanzes finanziert wird, haben schon Zusagen gegeben. „Mit anderen stehen wir noch in Verhandlungen“, sagt Reimann. Im Internet haben nun bisher Privatpersonen gespendet. „Aber natürlich können sich auch Firmen beteiligen“, sagt Reimann. Studenten der Hochschule haben den Aktionsring bei der Vorbereitung seiner Internet-Spendenaktion unterstützt. Und natürlich will auch die Plattform Startnext einen Anteil vom Kuchen, sprich einen Teil der Spenden, um sich selbst zu finanzieren. „So oder so: Wir sind optimistisch, dass die 5 000 Euro zusammenkommen“, sagt Frank Reimann. Auf ein Wort

www.startnext.com/lichterglanz2016

