Lichterglanz im Märchenwald Am Wochenende öffnet der Festungs-Weihnachtsmarkt. Der wird dieses Jahr noch märchenhafter als zuvor.

Zum Weihnachtsmarkt treffen deutsche auf russische Märchen: Maler Charles Wiegmann ist nicht nur die Hexe Baba Jaga, er gestaltete auch die Holzaufsteller im neuen Märchenwald. Studentin Nathalie Bodinger mimt die Schöne Wassilissa. © Marko Förster

Leuchtet der riesige Herrnhuter Stern an der Festungsmauer, beginnt das Königsteiner Wintermärchen. Am Sonnabend öffnet der historische Weihnachtsmarkt zum ersten Mal in diesem Jahr seine Pforten. An allen vier Adventswochenenden locken zahlreiche Stände, Gaukler und Köstlichkeiten auf die Festung.

Für die Besucher geht es dieses Jahr auf Entdeckungsreise auf den Märchenpfad. Zwischen den alten Bäumen im Festungswald werden Lichterketten gespannt, die beleuchten die Holzaufsteller bekannter Märchen. „Die Figuren sind liebevoll bemalt und teilweise mit Stoff beklebt“, sagt Sprecherin Kerstin Keil. Mit dabei sind Hans im Glück, das Aschenbrödel und der gestiefelte Kater. Die Gestaltung hat der Berliner Maler Charles Wiegmann übernommen, der zum Weihnachtsmarkt auch mit einem Stand vertreten sein wird und außerdem die Hexe Baba Jaga mimt.

Mit der Lichterkette leuchtet die Festung so hell wie nie zuvor. Dafür sorgen insgesamt 170 original Herrnhuter Sterne vom Paradeplatz bis in die unterirdischen Kasemattengänge. Ansonsten setzt die mittlerweile 21. Ausgabe des Weihnachtsmarktes auf Bewährtes. Auf dem Festungsplateau bieten authentisch gekleidete Handwerker ihre Waren an. Im Kupferkessel dampft Wildgulasch, das Karussell läuft im Handbetrieb. Auch das Rahmenprogramm ist passend zum historischen Motto gestaltet, mit Musikanten, Gauklern, Puppenspielern und Geschichtenerzählern.

Geöffnet ist an den Adventswochenenden sonnabends und sonntags jeweils von 11 bis 19 Uhr Eintritt: Erwachsene acht Euro, ermäßigt sechs Euro, Familienkarte (zwei Erwachsene, bis zu vier Kinder) 21 Euro Programm und Eintrittskarten im Netz hier

Indoor-Weihnachtswunder

Eröffnet wird am Sonnabend, 12 Uhr, mit dem Anschnitt des Riesenstollens aus der Festungsbäckerei. 10,21 Meter ist er lang, jedes Jahr wächst er um einen Zentimeter. Besucher bekommen an diesem Tag kostenlos eine Scheibe ab.

Letztes Jahr strömten rund 53 000 Besucher an den acht Öffnungstagen auf die Festung. „Allerdings hatten wir Glück mit dem Wetter, das war 2016 sehr mild“, sagt Kerstin Keil. Zwar seien dicke Schneeflocken schön fürs Ambiente, doch kämen mehr Gäste, wenn sie wüssten, dass sie nicht frieren müssen. Die Sprecherin wirbt dafür, den Weihnachtsmarkt auch bei ungemütlichem Wetter zu besuchen. Immerhin gäbe es mit den unterirdischen Gängen auch eine Innenvariante des Marktes. Außerdem ist im Eintrittspreis auch der Besuch der Ausstellung inbegriffen.

Die Veranstalter raten, für den Besuch des Königsteiner Wintermärchens vom eigenen Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Erfahrungsgemäß seien die Parkplätze an den Adventswochenenden rar, weil die Besucher länger auf der Festung bleiben als sonst. Vom Reißigerplatz in der Innenstadt fährt halbstündlich ein Shuttlebus zur Festung.

