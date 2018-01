Lichterglanz adé Amerikanisch beleuchtet Andreas Batzke sein Grundstück in Uhyst. Nach dem zweiten Januarwochenende ist Schluss.

Bevor die Lichter an der B 156 in Uhyst endgültig erlöschen, stößt Andreas Batzke mit Freunden und Nachbarn mit einem Glühwein auf das Ende der Weihnachtszeit an. Er hat bereits Ideen, wie er die Deko zum nächsten Advent ergänzt und freut sich schon jetzt aufs Staunen. © Joachim Rehle

Uhyst. An sich ist Andreas Batzke eine Frohnatur. Und dennoch wird ihm gerade ein bisschen wehmütig ums Herz. In wenigen Tagen wird er sich von seiner Weihnachtsbeleuchtung trennen. Nein, nicht von der, die die meisten Menschen nach dem Dreikönigstag von ihrem Weihnachtsbaum abnehmen. Der Uhyster mag es eine ganze Nummer größer. Im Stile amerikanischer Festbeleuchtung hat er das ganze Haus illuminiert, wie man neudeutsch sagt. Der Garten ist mit Weihnachtsmotiven geschmückt, die selbstverständlich hell erleuchtet sind. Außerdem aber leuchten Lichterketten und Lauflichter am Zaun, am Dachfirst und ums ganze Haus herum. Alles in allem an die 4 000 LEDs in Rot, Grün und in seiner Lieblingsfarbe Blau. Nachdem die Weihnachtszeit vorbei ist, muss all das wieder sorgsam verstaut werden. Und das stimmt Andreas Batzke dann doch ein bisschen traurig. An der eigentlich hell erleuchteten B156 in der Ortslage Uhyst wird es ihm und wohl anderen Einwohnern des Boxberger Ortsteils vorübergehend etwas dunkler vorkommen.

Vor Jahrzehnten war die Familie von Lohsa nach Uhyst gezogen. Aber erst seit etwas mehr als einem Jahr wohnt der 44-Jährige an der Hauptstraße. Vorher hatte er in seiner Wohnung eine blaue Lichterkette und Zapfen an den Fenstern. Er erzählt, dass er durch Zufall in Polen eine bunte Lichterkette entdeckte und quasi „hin und weg“ war. Er brachte sie am Zaun an. Verglichen mit der Deko in einigen amerikanischen Weihnachtsfilmen erschien ihm das Ganze aber „irgendwie zu nackig“.

Zu dem Rentier von einem Arbeitskollegen gesellte sich bald ein zweites. Und nach und nach die einzelnen Lichterketten. Die kurzen sind jeweils zehn Meter lang, die langen sogar 35 Meter. Mittlerweile hat Andreas Batzke regelrecht „aufgerüstet“. Wie ein Wasserfall rinnt blaues Licht an einem Fenster im Obergeschoss herunter. Ein Beamer zaubert Schneekristalle an die Hauswand. Das eine Rentier leuchtet in Gold, das andere in Silber. Ein Baum ist ganz in Lila gehüllt. Noch sei dieser klein und handlich und deshalb gut zu schmücken, sagt der Uhyster schmunzelnd. Logisch, dass am Heiligen Abend in seiner Deko der Weihnachtsmann nicht fehlen durfte.

„Einfach schön“ findet Andreas Batzke das farbige Lichterspiel. Seine beiden Töchter ebenso: Laura, die Ältere, die wegen der Ausbildung gerade nach Bautzen gezogen ist, und Cindy, die Jüngere, die in Lohsa zur Schule geht. „Die bunten Lichter verbreiten einfach gute Laune“, sind sie sich mit ihrem Vater einig. Und der sagt, dass es gar nicht so selten vorkomme, dass vorbeifahrende Autos anhalten und völlig fremde Leute von der bunten Deko ein Foto machen. Mitunter werde er sogar angesprochen, wie man denn auf so eine Idee käme.

Einen ganzen Tag braucht es, um alle Lichter anzubringen. Am ersten Advent wird dann bei einem zünftigen Glühwein der Schalter umgelegt. Im bunten Glanz der Lichter beginnt für die Familie und für viele Uhyster die Weihnachtszeit. Täglich von 17 bis 23 Uhr kann man sich von der Beleuchtung verzaubern lassen. Vor allem Berufspendler zwischen Weißwasser und Bautzen vermittelt sie in der Advents- und Weihnachtszeit ein anheimelndes Gefühl.

Bei einer Veranstaltung des Uhyster Carnevalsvereins (UCV) wurde seine Außenbeleuchtung mal aufs Korn genommen, erzählt Andreas Batzke. Aber für verrückt habe ihn angesichts der vielen bunten Lichter noch keiner erklärt. Die meisten würden schmunzeln, andere höchstens ein wenig besorgt sein wegen des Energieverbrauchs. Der bereitet dem Uhyster jedoch keine Kopfschmerzen. „Alles LEDs, der Stromverbrauch ist gering“, sagt er.

Bis zum zweiten Wochenende im Januar bleibt die Beleuchtung dran. Sollte Schnee liegen, sogar noch länger. „Dann wirkt es richtig romantisch“, gerät Andreas Batzke ins Schwärmen. Vor dem letzten Abschalten der Saison wird mit Freunden und Nachbarn mit Glühwein abgetrunken. Danach ist Abbauen angesagt. Einen Tag dauert das in etwa. Sicher und gut verpackt warten die Lichterketten dann auf die nächste Weihnachtszeit.

Bei der jetzigen Beleuchtung wird es nicht bleiben, kündigt der Lichterketten-Freak an. Und dass er bereits einige Ideen habe, wie er die Deko ergänzen wird. Verraten will er davon allerdings nichts. Er freut sich schon auf das große Staunen der Betrachter, wenn am nächsten ersten Advent die Lichter wieder angehen. Aus der Schnapsidee, wie er selber sagt, sei ein richtiges Hobby geworden, mit dem er anderen gerne Freude bereitet. Und wenn er nicht gerade mit seinen Lichterketten beschäftigt ist, gebe es in Haus und Garten immer etwas zu tun. Der Tiefbauer hat Winterpause, dafür sei im Sommer vorgearbeitet worden. Zu Beginn des neuen Jahres wünscht sich der Uhyster, dass alle gesund bleiben und es mit der Arbeit weitergeht.

