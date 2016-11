Lichterfest trotzt dem Regen Zur Veranstaltung am Blumenhäusl Eibau hatten zehn lokale Geschäfte am Sonnabend eingeladen. Der Verkauf der Waren dient einem guten Zweck.

Viele nutzten trotzdem die Gelegenheit zum Kauf von Gestecken, Weihnachtssternen aus sächsischen Anbau und vielen handwerklichen Angeboten. © Bernd Gärtner

Zum vierten Lichterfest am Blumenhäusl Eibau hatten zehn lokale Geschäfte am Sonnabend eingeladen. Die 1000-Besucher-Marke ist wegen des verregneten Tags dieses Jahr wohl nicht geknackt worden. Viele Gäste nutzten trotzdem die Gelegenheit zum Kauf von Gestecken, Weihnachtssternen aus sächsischem Anbau und handwerklichen Angeboten.

Die Besucher hatten die Möglichkeit an Verkostungen teilzunehmen und konnten sich in der Kranzwerkstadt handwerklich beraten lassen. Für eine angenehm entspannte Atmosphäre und gute Unterhaltung während des Lichterfestes sorgten die „Pretenders“ mit Livemusik , sowie Feuerschalen und Fackeln.

Von jedem verkauften Weihnachtsstern an diesem Tag spendet das Blumenhäusl 50 Cent an den Kindergarten „Märchenwald“ in Walddorf für dessen Baumhausprojekt.

