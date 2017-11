Lichterfest lädt zum Einkaufsbummel Das Zittauer Stadtzentrum erstrahlt zum fünften Mal im Lichterglanz. Gleich zwei Weihnachtsmänner sind im Dienst.

Diana Bischof aus Lückendorf lässt die Flammen im Zentrum tanzen. © Mario Heinke

Zittau. Das Zittauer Lichterfest konkurriert am Wochenende mit elf Weihnachtsmärkten in der Region. Die Organisatoren des weihnachtlichen Lichtspektakels vom Gewerbe- und Tourismusverein „Zittau lebendige Stadt“ bringt das nicht aus der Ruhe, denn die Stadt hat einiges zu bieten. Mit Einbruch der Dunkelheit verzaubern zwei Feuershows die Innenstadt. Die Darbietung von Dhyana ist an wechselnden Punkten zwischen der Neustadt und dem Markt zu erleben, die Show von Dragóna bei Intersport Kunick. Weihnachtliche Motive und Muster sind am Salzhaus und am Rathaus zu bewundern. Am Sonnabend hat der Verein Tradition und Zukunft Zittau (TuZZ) ein weihnachtliches Treiben in den Fleischbänken organisiert, zwischen 11 und 19 Uhr können sich Besucher zum Weihnachtsmarkt in der Salzhauspassage drängen. Zwischen 14 und 17 Uhr spielt dort das Akkordeonorchester. In der Frauenstraße bieten die Bäckerei Zabel und die Fleischerei Richter Bratwurst nach schlesischer Rezeptur und Wintersteaks vom Grill, Bratäpfel, Glühwein und Waffeln an. 15 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet. Ab 16 Uhr verzaubert Robert Simmchen mit seinem Saxofon die Gäste.

Im Drogeriemarkt dm können Kinder an den Nachmittagen Weihnachtsdeko, Lampions und Weihnachtsmänner basteln. Sonnabend, um 15 Uhr, wird Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) vor dem Café Lust einen Stollen anschneiden, gleichzeitig verlosen die Organisatoren rund 20 Geschenke am Kuchenrad.

Die neuste Mode zeigen Einundalles und Heppy Mode am Sonnabend, ab 16 Uhr, in der Johannisstraße. Der Spielmannszug Eichgraben spielt an beiden Tagen am Nachmittag auf dem Rathausplatz. Der Bäckerchor hat am Sonntag, ab 15 Uhr seinen Auftritt. Mit Fackelschein und Punsch begrüßen die Elfe, das CD-Studio und die Buchkrone ihre Gäste. DJ Boris heizt die Atmosphäre mit Illumination und Musik bei Intersport Kunick an.

Im Süßwarengeschäft am Rathausplatz wartet heiße Schokolade mit Schuss, die Alternative zum Glühwein. Gleich mitnehmen können Kinder ihre Fotos mit dem Weihnachtsmann, die Jens Böhme dort anfertigt. Der Weihnachtsmann ist an beiden Tagen ab 14.30 Uhr im Dienst. Zwischen Johanniskirche und Rathausplatz bieten Stände Brezel, Bratwurst, Süßwaren, Crepes, Quarkbällchen, Elsäßer Brot, Honig und Glühwein an.

