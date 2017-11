Lichter gehen nach Totensonntag an Die Stadt hat Plätze und Straßen schon dekorieren lassen. Angeschaltet wird die Deko für den Advent aber erst an einem bestimmten Tag.

Überall in der Stadt ist es schon weihnachtlich geschmückt. Dresdens Händler können das Geschäft zum Jahresende offenbar kaum erwarten. Dabei hat die Adventszeit noch gar nicht begonnen. An den beiden letzten Sonntagen im November wird der Toten gedacht. Deshalb sind auch die Lichterketten in der Innenstadt noch nicht eingeschaltet. Sie leuchten entlang der Wilsdruffer Straße und am Altmarkt erst, wenn der Striezelmarkt eröffnet wird, teilt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz mit. Das ist am 29. November. Bis zum 2. Januar können sich die Dresdner daran erfreuen.

Ähnlich verfahren übrigens auch die Händler und Manager der großen Einkaufspassagen. Weihnachtliche Lichter gibt es erst nach dem Totensonntag. Obwohl vielerorts die Deko schon aufgestellt wurde. Der enge Zeitplan der Dekorateure gibt die frühe Dekoration vor. Das gefällt nicht jedem. „Die Adventszeit beginnt nach dem Totensonntag, und erst dann sollte man auch mit dem Schmücken beginnen!“, schreibt Michael Ruehling auf der Facebook-Seite von sz-online. Das sieht auch Janett Schröder so. „Veranstaltungen müssen am Volkstrauertag und Totensonntag ausfallen, aber wenn Einkaufszentren Terminschwierigkeiten haben, leuchten die Tannenbäume. Das gehört sich einfach nicht“, meint sie. (SZ/acs)

