Lichtenbergs Bürgermeister für Fusion mit Wachau Zwei Stunden diskutierten die Bürger über die Zukunft von Lichtenberg. Pulsnitz blieb dabei außen vor.

Wer geht gemeinsam in die Zukunft? In Lichtenberg wurde jetzt darüber diskutiert. © Thorsten Eckert

Ein bisschen aufgeregt sei er schon gewesen, räumte der Lichtenberger Bürgermeister, Christian Mögel (CDU), am Ende der Einwohnerversammlung Montagabend in der Turnhalle ein. Vielleicht auch, weil sich der Gemeindechef bewusst ist, dass das Dorf beim Thema Gemeindefusion gespalten ist. So hatten jetzt auch Bürger auf die Versammlung gedrungen. Sie beklagten ein Informationsdefizit zu einer möglichen Fusion mit Nachbarn. Das Thema schwelt seit einiger Zeit. Als Partner ist Wachau in den Fokus gerückt. Noch ist Lichtenberg jedoch in einer Verwaltungsgemeinschaft mit Pulsnitz verbunden.

Die Aufregung beim Gemeindechef war unbegründet. Rund 140 Lichtenberger hatten sich versammelt – unaufgeregt, aber informationsdurstig. Wobei sich zu vielen Details noch keine Antworten finden ließen. Christian Mögel betonte, dass überhaupt erst das sächsische Innenministerium klarstellen muss, ob es eine Fusion mit Wachau billigen würde oder an der Zukunft im Verbund mit Pulsnitz festhalte. Dann wäre das die letzte Versammlung zum Thema Fusion gewesen, zumindest mit Wachau als Option.

Er selbst favorisiere die Fusion mit Wachau. Daran ließ Christian Mögel keinen Zweifel. Einen Zusammenschluss mit Pulsnitz – wie noch Mitte des vorigen Jahrzehnts angestrebt – schließt er heute aus. Die Verwaltungsgemeinschaft habe sich überholt, ist sein Fazit. Falls sich die Stadt gegen eine Trennung sträube, werde Lichtenberg der Stachel im Fleisch sein, wählte er markige Worte. Zur Unterstützung hatte er sich den Wachauer Bürgermeister und Parteikollegen Veit Künzelmann an die Seite geholt. Das kam unterschiedlich an. In dieser ersten Veranstaltung zum Stand der Dinge hätte er sich gewünscht, dass noch kein potenzieller Partner mit im Präsidium sitzt, sagte ein Lichtenberger. Um erst einmal Varianten zu diskutieren. Damit es nicht nur eine Werbeveranstaltung für Wachau wird, wie ein Bürger am Rande bemerkte. Ein Forum mit Nachbarbürgermeistern wäre im nächsten Schritt passender gewesen, damit ein umfassendes Bild für die Entscheidung entstehen könne.

Kaum noch Spielraum

Die hat Christian Mögel fürs sich längst getroffen. Er sieht in der Fusion mit Wachau die einzige Möglichkeit, noch eine gewisse ländliche Struktur zwischen den Nachbarstädten zu erhalten. Ansonsten würden hier bald nur noch Städte aneinander grenzen, wenn alle kleinen Dörfer ringsum in ihren größeren Nachbarn aufgehen. In Wachau sehe er einen Partner auf Augenhöhe. In einem künftigen gemeinsamen Gemeinderat verspreche er sich deutlich mehr Gewicht, als im Pulsnitzer Stadtrat. Vor dem Thema Fusion könne sich die Gemeinde nicht verstecken, so Mögel. Hintergrund sei der Druck vom Freistaat. Der dränge auf größere Gemeinden. Ab 2025 werde es für Dörfer unter 5 000 Einwohnern keine Fördermittel mehr geben. Der Freistaat drehe den Geldhahn langsam zu. Lichtenberg habe jetzt schon kaum Spielraum für Investitionen und vieles bleibe liegen. Eine Alternative wäre nur die Eingemeindung nach Pulsnitz, für Christian Mögel die schlechtere.

So blieb die Nachbarstadt bei der Veranstaltung auch außen vor und musste sich einige Kritik gefallen lassen. Veit Künzelmann ließ wissen, dass er vor dem Abend mit der Pulsnitzer Bürgermeisterin, Barbara Lüke, telefoniert und erfahren habe, dass sie nicht nach Lichtenberg kommen werde. Gegenüber der SZ erklärte sie: „Das hat nichts mit Desinteresse zu tun. Ich habe keine Einladung erhalten.“ Aus ihrer Sicht keine glückliche Entscheidung. Entweder sollten beide potenziellen Partner oder keiner eingeladen werden. Aber sie respektiere die Entscheidung.

Bedarf an Wohngebieten wächst

Veit Künzelmann nutzte die Chance, das Wachauer Angebot zu erläutern. Wenn auch Großnaundorf mitziehe, entstehe eine zukunftsfähige Gemeinde mit etwa 7 200 Einwohnern, schätzt der Wachauer ein. Die künftig sieben Ortsteile durchaus vergleichbarer Größe könnten sich gleichberechtigt entwickeln. Freilich warb der Wachauer auch mit der Finanzkraft seiner Gemeinde als wertvollem Baustein für das Gemeinschaftsprojekt. Im Kern ist das der Müllermilchstandort, der weiter wachsen werde, auf 3 000 Mitarbeiter allein bis Ende 2017, so die Prognose. Womit auch der Bedarf an Wohngebieten wachse. Ein Motiv mehr, die Fusion zu forcieren. Dass seine Worte gut ankamen, belegte der Applaus. Fast zwei Stunden lang dreht sich die Diskussion um Wünsche, Sorgen, Hoffnungen. Nahverkehr und Infrastruktur waren Themen, auch die Sorge, dass Verbindungen nach Pulsnitz abreißen oder die Geldquelle versiegen könnte. „Dann müssen wir unser Niveau herunterschrauben“, so Künzelmann. Zu Lichtenberger Wünschen wie der Sportler nach einer Mehrzweckhalle oder nach einer Grundschule äußerte er sich verhalten. Was machbar sei, werde in einem Fusionsvertrag besiegelt. Zuvor seien die Bürger gefragt, um per Entscheid die Zukunft zu bestimmen. Für Lichtenberg kann das nur Pulsnitz oder Wachau heißen. Christian Mögel: „Der Entscheidungsprozess ist längst nicht am Ende.“

