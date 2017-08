Lichtbogengässchen und virtueller Abriss „Ring on Feier – Das Festival des Lichts“ macht am Sonnabend seinem Namen alle Ehre und bietet viel Neues fürs Auge.

Diese Lichtsäule in der Nähe des Hochschulcampus erfreute die Besucher bei der Erstauflage von „Ring on Feier" 2016.



Zittau. Zwischen 8 000 und 10 000 Besucher erwarten die Veranstalter am Sonnabend zur 2. Auflage von „Ring on Feier“ rund um den Grünen Ring in Zittau. So viele wie bei der Erstauflage im vergangenen Jahr, sagt Ronny Hausmann vom Ausrichterverein „Tradition und Zukunft Zittau“. Damit die Gäste wieder viel Spaß haben, setzen die Veranstalter auf Bewährtes wie den Lampionumzug für Kinder ab 20 Uhr und Neues. „Es wird noch mehr und vielfältigere Livemusik gespielt, und auch sonst werden musikalisch mehr Stilrichtungen vertreten sein“, teilte Pressesprecherin Stefanie Kast mit.



„Das kulturelle Rahmenprogramm reicht von Stelzentanz bis zur Gedichtlesung. Darüber hinaus gibt es mehr Abwechslung beim Essen – neben den Klassikern rangiert es diesmal von südamerikanischer Küche, Burgern, über Süßes bis hin zu veganen Köstlichkeiten.“ Sie verspricht laute und leise, bunte und besinnliche Passagen in den Grünanlagen rund um das Stadtzentrum – in ganz besonderem Licht. Nicht umsonst trägt „Ring on Feier“ den Beinamen „Festival des Lichts“. Das sollen die Höhepunkte mit Feuer, Strahlern und Video-Projektionen werden:

Die Höhepunkte bei „Ring on Fire“ 2017 zurück 1 von 8 weiter Virtueller Abriss des Hochschul-Verwaltungsgebäudes Mit drei großen Projekten wird die Fassade des Hauses III der Hochschule – im Volksmund „Klugscheißeraquarium“ genannt – zum Leben erweckt. Bilder aus der Geschichte des Gebäudes und Animationen werden auf einem Teil der Fassade zu sehen sein. Höhepunkt ist der illustrierte Abriss des Hauses mit Pyrotechnik und Knall. „Virtuell soll die Fassade wirklich zusammenbrechen“ sagt Martin Pech von der Firma Lichtstark, der die Inszenierung vorbereitet. Tatsächlich soll das Haus laut Sächsischem Immobilien- und Baumanagement noch in diesem Jahr fallen. Die Inszenierung wird ab 21.30 Uhr alle 20 Minuten wiederholt. Der Rest der Fassade wird bunt angestrahlt. Bodennebel um Platane auf der Krokuswiese Bei der Erstauflage von „Ring on Feier“ im vergangenen Jahr ist die Platane auf der Krokuswiese noch nicht so in Szene gesetzt worden, wie es sich die Veranstalter vorgenommen hatten. Diesmal sollen „richtiger“ Bodennebel, Muster und Farben aus Licht dafür sorgen, dass es „sehr stimmungsvoll und mystisch wirkt“, wie Licht-Fachmann Martin Pech sagt. Damit die Besucher das Bild aus allen Richtungen betrachten können, ist der Ring zwischen Hammerschmiedstraße und Klieneberger Platz während der Veranstaltung gesperrt. Märchenrätsel an ehemaliger Baugewerkeschule Viele Fenster der ehemaligen, derzeit leer stehenden Baugewerkeschule werden von innen beleuchtet sein. An den Fensterscheiben sollen Umrisse von Märchenfiguren angebracht werden. Abwechselnd werden die Fenster erleuchtet. Die Kinder können raten, welche Figur in welchem Fenster zu sehen ist. Wer richtig rät, hat die Chance auf kleine Preise. Doppelt so viele Scheinwerfer am Johanneum Das Haus I des Gymnasiums, das Johanneum, soll dieses Mal noch stärker ins Licht gerückt werden. Licht-Organisator Martin Pech verspricht, dass in diesem Jahr die doppelte Anzahl Scheinwerfer das gesamte Gebäude illuminieren werden. Auch der Turm des Johanneums soll vollflächig angestrahlt werden. Lichtzeichen von Bautzener Straße aus Damit das Festival auch von weiter weg zu sehen ist, werden vier Spezial-Strahler Lichtzeichen in den Himmel zaubern. Sie werden auf der Bautzener Straße stehen. Maritimes Flair am Stadtbad Am Stadtbad werden wieder die Säulen angeleuchtet. Außerdem soll scheinbare Bewegung im Turm mittels programmierten Strahlern erzeugt werden. Auf der Fassade des Anbaus soll mit Projektionen ein maritimes Flair erzeugt werden. Lichtbogengässchen an der Weberkirche Reichlich 400 Euro haben die Zittauer bereits im Internet für das an der Weberkirche geplante Lichtbogengässchen gespendet. Je mehr Geld zusammenkommt, umso größer wird der Gang durch die Lichtbögen. Zwischen den Traversen und Strahlern sollen beleuchtete Luftballons für noch mehr Atmosphäre sorgen. Zudem: sind unter anderem wieder Feuer-Installationen und -shows geplant, werden das IQ-Landia aus Liberec für Aha- und Knalleffekte sorgen und auf einem Teil des Rings starke Strahler den Weg zur Hauptbühne an der Breite Straße über den Köpfen der Besucher anzeigen. Auch die SZ macht bei „Ring on Feier“ mit. Auf Wunsch der Veranstalter zeigt ein Mitarbeiter historische und neue Motive von Zittau und Bilder des Abends auf einer Leinwand am Spielplatz an der Feuerwehr. Das Programm und weitere Informationen im Internet unter www.ringonfeier.de Spende Lichtgässchen: betterplace.org/p55013

