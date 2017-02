Lichtblicke in den Loipen Die langen Schatten der Skandal-WM 2001 sind in Finnland immer noch zu spüren. Am härtesten hat es die Skipringer getroffen – kurioserweise.

Erbost waren einige finnische Medien, die Tageszeitung Iltalehti schrieb sogar vom „Gold-Raub“. Im Teamsprint hatten sich an der Spitze der Norweger Emil Iversen und sein finnischer Konkurrent Iivo Niskanen in der letzten Kurve gegenseitig über den Haufen gerannt, Russland und Italien zogen vorbei, die Norweger gingen leer aus, die Gastgeber retteten Bronze.

Am Tag danach machte der finnische Teamkollege Sami Jauhojaervi, der das Missgeschick im Ziel verfolgt hatte, ein ungewöhnliches Friedensangebot an die Norweger. „Wir heizen jeden Abend die Sauna an, und natürlich ist Iversen willkommen.“ Auf die Idee kann nur ein Finne kommen. Dabei hätte das heimische Teamsprint-Duo allen Grund gehabt, dem verpassten Gold noch nachzutrauern. Es wäre Balsam gewesen für die einstige große Langlauf-Nation, ausgerechnet bei der WM in Lahti mal wieder einen Titel zu gewinnen.

Vor 16 Jahren an selber Stelle hatte die Krise im finnischen Skisport begonnen, als mit Virpi Kuitunen, Milla Jauho, Harri Kirvesniemi, Jari Isometsä, Janne Immonen und Mika Myllylä sechs der besten Langläufer bei der WM des Blutdopings überführt wurden. Ihnen war das Maskierungsmittel HES nachgewiesen worden. Epo war zwar bereits verfügbar, aber noch nicht in Blut oder Urin auffindbar. Es war ein Schock für eine ganze Nation. Ausgerechnet ihre Helden hatten den größten Sportskandal im Land ausgelöst. „Es ist im Augenblick nicht leicht, Finne zu sein“, waren damals die Worte von Staatspräsidentin Tarja Halonen. Was folgte, waren nicht nur Disqualifikationen und die Aberkennung von einer Gold- und zwei Silbermedaillen, sondern auch der Absturz des Skisports in die Bedeutungslosigkeit. Die größten Geldgeber zogen sich zurück, dem Verband entgingen in den folgenden Jahren rund zwei Millionen Euro an Sponsoreneinnahmen. Zudem wurden staatliche Zuschüsse drastisch gekürzt.

Schon ein Jahr später bei den Winterspielen gewann das dezimierte finnische Team erstmals in der Geschichte keine Medaillen. Als bei der WM 2003 mit Kaisa Varis eine weitere Spitzenläuferin erwischt wurde, lag der Langlauf eigentlich schon am Boden. Der Ruf war über Jahre ramponiert. Aus diesem Grund hatten sich auch die Skispringer und Kombinierer 2009 von den Loipenspezialisten abgespaltet und gründeten ihren eigenen Verband – „Fin Jumping“ gab es bis 2012.

Die Krise traf ironischerweise die Skispringer am härtesten, die noch nie in Dopingangelegenheiten verwickelt waren. In ihrer Disziplin wurde aus finanziellen Gründen der B-Kader, der aus den Nachwuchsathleten bestand, komplett gestrichen. Das Problem offenbarte sich aber erst nach 2010, als die besten Zeiten des fünffachen Tourneesiegers Janne Ahonen und Matti Hautamäkis vorbei waren.

Dass der Altmeister dennoch mit seinen 39 Jahren das WM-Team anführt, sagt viel über den Zustand im Springerlager aus. Ahonen ist noch immer ihr „Sankari“, ihr Held, für den sie zu Tausenden an die Schanze in Lahti kommen, die aber nach dessen Auftritt von der Normalschanze (25.) auch fluchtartig das Stadion wieder verlassen. Es fehlt an Nachwuchs. Immer mehr kleine Schanzen werden im Land gesprengt, weil sie verfallen. Gesprungen wird zurzeit nur noch auf drei Anlagen.

Etwas besser sieht es bei den Kombinierern aus, die eine junge Mannschaft, aber für ihre Heim-WM einen Oldie reaktiviert haben. Hannu Manninen, der sein Geld als Pilot der finnischen Fluggesellschaft Finnair verdient, hatte mit Leistungssport nie richtig aufgehört und sich stattdessen mit Triathlon-Wettbewerben fit gehalten. „Aber auf der Schanze wird er sich schwertun“, mutmaßte Hermann Weinbuch, „weil sich alles weiterentwickelt hat: Technik, Bindungen, Gewicht“. Und der Bundestrainer behielt recht. Im Springen gehörte Manninen zu den Schwächsten, lief aber als Schlussläufer im Teamwettbewerb fast noch um Bronze mit, verzückte Fans.

Doch am meisten interessiert sich der Finne – zumindest der ältere – noch immer für Skilanglauf, der fest zum winterlichen Alltag für die meisten der 4,5 Millionen Einwohner gehört. Umso trauriger ist die Bilanz der vergangenen Jahre: Seit 2001 gingen nur vier von 126 WM-Podestplätzen an ihre Langläufer.

Doch es gibt auch Lichtblicke in diesen Tagen. Krista Pärmäkoski, die Zweite der Tour de Ski, musste im Skiathlon nur Überläuferin Marit Björgen aus Norwegen vorbeiziehen lassen. Das Silber feierten die Zuschauer wie Gold, auch weil sie die dunkle Zeit nicht vergessen haben. Mit dem dritten Platz im Teamsprint bei den Männern hat das Ausrichtervolk schon jetzt doppelt so viele Medaillen wie 2015. In Falun gab es nur eine einzige Bronzemedaille durch die Staffel der Frauen. Es geht aufwärts.

