Lichtblicke für Fußgänger Die Stadt hat zwar viel zu wenig Geld, um alle Gehwege zu sanieren. An einigen Stellen wird aber doch gebaut.

zurück Bild 1 von 7 weiter Hämmern für mehr Sicherheit. Tiefbauer Gunter Käbisch gestaltet derzeit die Kreuzung am Johannstädter Stephanienplatz um. An diesem Unfallschwerpunkt sollen Autos durch Einengungen gebremst werden und Fußgänger besser über die Straße kommen. © Sven Ellger Hämmern für mehr Sicherheit. Tiefbauer Gunter Käbisch gestaltet derzeit die Kreuzung am Johannstädter Stephanienplatz um. An diesem Unfallschwerpunkt sollen Autos durch Einengungen gebremst werden und Fußgänger besser über die Straße kommen.

Schöne Wege wie hier am Programmkino gibt es an der Schandauer Straße.

Desolat ist der Fußweg an der Uniklinik.

Holperig ist der Weg an der Berggartenstraße.

Saniert ist dieser Fußweg im Industriegelände.

Beste Bedingungen bietet der Fußweg auf der Schloßstraße.

Zum Trampelpfad wird der Fußweg in Zschieren.

Am Johannstädter Stephanienplatz kommen Fußgänger künftig besser über die Straßen. Dafür wird derzeit die Kreuzung mit der Hähnel-, Nicolai- und der Canalettostraße ausgebaut. Nicht ohne Grund. Denn an dieser Kreuzung haben sich die Unfälle gehäuft, erläutert Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Deshalb werden jetzt rund 93 000 Euro investiert.

In den Kurven bauen die Bauleute etwa drei Meter lange Vorsprünge an. Dort werden auch Bordsteine abgesenkt. So wird die Straße schmaler und die Querung für Fußgänger deutlich sicherer. Auf der Prioritätenliste für sichere Wege von Schülern und Senioren steht die Kreuzung als Unfallschwerpunkt ganz oben. In der Nähe liegen unter anderem eine Seniorenwohnanlage, die Kneipp-Kita, die Dinglingerschule, das Krankenhaus St. Joseph-Stift und der Hort der 113. Grundschule , erklärt er.

Koettnitz könne zwar durchaus verstehen, wenn beispielsweise Kleinzschachwitzer auf die kaputten Fußwege vor ihrem Haus hinweisen. „Wir gehen aber strikt nach unserer Prioritätenliste vor“, sagt er. „Wir müssen das herausfiltern, was umsetzbar und durch mehrere Kriterien sinnvoll und wichtig ist.“ Immerhin sind in ganz Dresden 13 Prozent der mit Pflaster oder Asphalt befestigten Gehwege in schlechtem oder sehr schlechtem Zustand. Deutlich dramatischer sehe es bei Wegen aus, die mit Schotterdecken oder kaum noch befestigt sind. Von denen ist mit 21 Prozent ein knappes Viertel völlig desolat. Die Decke ist jedoch an vielen Ecken zu kurz. In Zusammenarbeit mit Ortsämtern und Ortschaften sind 245 Fußweg-Abschnitte aufgelistet, die neu gebaut oder saniert werden sollen. 24 Millionen Euro sind dafür nötig. „Wir haben aber nur zehn Millionen Euro gesichert“, nennt Koettnitz das Problem. Einige Vorhaben können aber umgesetzt werden. Im nächsten Jahr werden unter anderem Fußwege an folgenden Straßen saniert oder ausgebaut: Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße, Pulsnitzer Straße sowie Abschnitte der Wehlener, Zittauer, Stralsunder und Lübecker Straße.

zur Startseite