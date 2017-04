Lichtblicke für die Innenstadt West Nach dem Abriss in der Görlitzer Landeskronstraße sieht nicht alles düster aus. Drei aktuelle Beispiele lassen hoffen.

Die zwei Gesichter der Landeskronstraße in Görlitz: Links ist durch den Abriss des maroden Hauses Nummer 34 eine Baulücke entstanden, rechts saniert ein einheimischer Bauherr das Haus Landeskronstraße 14 komplett und schafft zehn hochwertige Wohnungen. © pawel sosnowski/80studio.net

Görlitz. Als Ende Februar Teile der Landeskronstraße 34 einstürzten, war der Eigentümer von schräg gegenüber gerade im Urlaub. Seinen Namen will er nicht nennen, wohl aber sein Ziel: Die Landeskronstraße aufwerten. „Um ein anderes Publikum in die Straße zu bekommen, muss man Wohnungen mit guten Grundrissen und einer besseren Ausstattung schaffen“, lässt er über eine Mitarbeiterin des von ihm beauftragten Architekturbüros ausrichten.

Über den Einsturz sei er schockiert gewesen. Von seinem Ziel hält es ihn aber nicht ab. Noch während der Abriss der Nummer 34 lief, rüstete er schräg gegenüber sein Haus Landeskronstraße 14 ein. Es scheint wie ein „jetzt erst recht“, war aber ohnehin so geplant. Bis Ende des Jahres soll das Haus komplett saniert sein. Es entstehen insgesamt zehn Drei- und Vierraumwohnungen mit Größen zwischen 80 und 90 Quadratmetern. Die Mietpreise stehen noch nicht fest. Vieles spricht aus seiner Sicht für die Landeskronstraße: Nach hinten raus ist es grün, es gibt Spielflächen für Kinder und Wegeverbindungen durch das Quartier. Und nach vorn raus eine breite Straße, eine Tempo-30-Zone und genug Stellplätze. Der Bauherr ist Görlitzer, sagt die Architektin: „Er weiß, welche Gegend wie attraktiv ist und wo sich Investitionen lohnen.“ Und er saniere nicht zum ersten Mal in der Innenstadt West, habe hier also schon positive Erfahrungen gemacht.

Ganz anders ist die Geschichte von Harry Lange und Jörg Rösner. Sie sind die Chefs der Head Factory GmbH aus Berlin, einer seit 2008 bestehenden Firma, die in der Hauptstadt schon einige Häuser saniert hat. „Inzwischen wird Berlin aber zu teuer, deshalb sehen wir uns anderswo um“, sagt Rösner. Auf Görlitz sind sie gestoßen, weil er ursprünglich aus Spremberg stammt und Verwandte in der Lausitz hat, Görlitz also kannte. Und dann stand plötzlich das Haus Löbauer Straße 24 zur Versteigerung. Rösner und Lange kannten das Haus nicht, auch nicht die Löbauer Straße oder den nicht immer positiven Ruf der Gegend: Das Haus steht in der unteren Löbauer, kurz vor der Rauschwalder Straße. Doch über den Ruf wollen sie sich auch gar nicht viele Gedanken machen. „Meine Meinung ist: Menschen wohnen überall“, sagt Rösner. Auch in Berlin habe nicht jede Gegend einen guten Ruf, aber wenn man vernünftig saniere, finde man auch Mieter. Lange und Rösner setzen auf altengerechte Wohnungen mit Fahrstuhl. Fast alle haben einen Balkon.

Trotz Sanierungskosten von rund 850 000 Euro sollen die Mietpreise für die insgesamt neun Zwei- und Dreiraum-Wohnungen und die Gewerbeeinheit im Parterre bezahlbar bleiben, zwischen fünf und sechs Euro kalt pro Quadratmeter. Im Juli oder August sollen die Wohnungen fertig sein, erste Interessenten gebe es schon. Bisher laufe auch alles gut, nur über die Stadtwerke ist Rösner unglücklich. Gas und Strom liegen noch nicht an. Der Kontakt mit den Stadtwerken sei aber sehr zähflüssig: „Man bekommt kaum mal jemanden ans Telefon und auf E-Mails reagieren sie auch fast nie.“ Stadtwerke-Sprecherin Belinda Brüchner bedauert den entstandenen Eindruck, kann die Schilderungen aber nicht bestätigen. Beim Strom liege die Anschlussvereinbarung bisher noch nicht vom Kunden unterzeichnet vor. Beim Gas sei das zwar der Fall. „Ein Gasanschluss konnte aber noch nicht gebaut werden, weil wir noch keine Aufgrabungsgenehmigung haben“, sagt sie.

Die zuständigen Mitarbeiter wollen nun aber Kontakt zu den Bauherren aufnehmen, „um die offenen Vorgänge und das weitere Prozedere zu besprechen und schnellstmöglich eine gemeinsame Lösung zu finden.“ Auch in der Brautwiesenstraße passiert etwas, und zwar an gleich fünf Häusern. „Die gehören alle uns“, bestätigt Arne Myckert, Geschäftsführer des städtischen Großvermieters Kommwohnen. Während die Häuser 5, 6 und 7 derzeit nur gesichert werden, habe er für die Häuser 17 und 18 mit der Stadt einen Fördervertrag abgeschlossen, der eine Komplettsanierung vorsieht. Myckert rechnet noch in diesem Monat mit der Baugenehmigung: „Sobald die da ist, wollen wir loslegen.“ Auch er plant altersgerechte Wohnungen, will aber noch nicht zu viel verraten. Wenn die Genehmigung da ist und die Arbeiten beginnen, will er das Vorhaben ausführlicher vorstellen.

Hartmut Wilke vom Amt für Stadtentwicklung freut sich, dass es an diesen drei Stellen vorangeht. Doch er hat die gesamte Innenstadt West im Blick. Niemand, der hier sanieren will, solle sich von der Landeskronstraße 34 entmutigen lassen: „Die Einsturzursachen sind noch nicht geklärt, aber wir gehen von einem Einzelfall aus.“ Doch er sieht das Viertel durchaus mit gemischten Gefühlen: „Um die Gegend zu beleben, braucht es mehr Aufwand in Kraft und Zeit, als das in anderen Vierteln nötig ist.“ Die Ursachen sieht er in der Geschichte. Eisenbahnlinie und Güterumschlag hätten die Gegend geprägt, das Wohngebiet eingeklemmt. Das habe nicht für ein gutes Image gesorgt. „Und das Gebiet hat immer noch den Ruf von damals“, stellt er fest.

Die Stadt unterstütze Sanierung und Belebung nach besten Möglichkeiten. Zwei neue Förderungen, das Efre-Gebiet Brautwiesenbogen und das ESF Brautwiese, seien die jüngsten Entwicklungschancen. Auch der Bürgerrat könne zu einer Belebung beitragen, wenn es ihm gelingt, das Gemeinschaftsgefühl der Bewohner zu stärken. Anderswo gebe es schon Quartiersfeste und Spaziergänge: „So etwas wäre auch hier wünschenswert.“ Beim Baugeschehen weiß Wilke von einigen Investoren, die bald loslegen wollen. Auch das gibt ihm Hoffnung. „Ich denke, dass uns hier auf lange Sicht vieles gelingen kann, vielleicht binnen 20 Jahren“, sagt Wilke.

