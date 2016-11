Lichtblick sorgt für die richtige Kühlung Obwohl es ausreichend Lebensmittelspenden gibt, blickt die Görlitzer Tafel immer wieder besorgt auf ihren Kontostand.

Gute Stimmung bei der Tafel auf der Scultetusstraße: Marion Bürger, Steffen Wirsing und Dietmar Glatzel (von links) bereiten die Ausgabe vor. Genug zum Verteilen haben sie allemal. Dennoch weicht das Lächeln auch hin und wieder der einen oder anderen Sorgenfalte. Foto: Pawel Sosnowski © pawel sosnowski/80studio.net

Das Brot stapelt sich. In allen Größen und Formen, lose oder abgepackt. Am Boden stehen Kisten voll mit Bananen. Nicht ganz so perfekt, wie man sie im Supermarkt angeboten bekommt, sondern mit leichten braunen Flecken, aber immer noch appetitlich. In der Kühlung gibt es Joghurt en masse.

Draußen stehen schon die Bedürftigen, um sich ihre drei prall gefüllten Tüten abzuholen. Alles super – auf den ersten Blick. Die Regale der Görlitzer Tafel sind besser gefüllt als noch vor zwei, drei Jahren. Seit Aldi als Lebensmittelspender dazugewonnen werden konnte, und zwar mit allen seinen fünf Märkten in der Stadt, herrsche keine Not an Lebensmitteln mehr, sagt Marion Bürger. Denn außer bei Aldi dürfen die Tafel-Fahrer auch täglich bei Kaufland, Marktkauf, Penny, Lidl, Netto und Rewe Ware abholen, die nicht mehr zum Verkauf angeboten wird, aber trotzdem noch von guter Qualität ist.

Friede, Freude, Eierkuchen herrscht trotzdem nicht, hier in dem kleinen Gebäude auf der Scultetusstraße. Vor allem der Blick auf das Vereinskonto bereitet den beiden Köpfen der Görlitzer Tafel, der Vorsitzenden Monika Döring und ihrer Stellvertreterin Marion Bürger, immer wieder Kopfzerbrechen. In manchen Monaten schaffen sie grade so die Null, mitunter geht’s auch ins Minus runter. „Es fehlen uns Einnahmen, Geldspenden von Bürgern oder Unternehmen“, sagt Marion Bürger. Denn die laufenden Kosten betragen pro Monat mehr als 1 000 Euro. Da sind die Leasingraten für das Auto zu begleichen, Strom, Heizung, Benzin zu bezahlen.

Meist haut das am Monatsende auch alles hin, wenn nur nicht etwas Außerplanmäßiges kommt. Und das war in den letzten Wochen gleich zweimal der Fall. Das ältere der beiden Autos – immerhin schon 16 Jahre auf dem Buckel – ging kaputt. Reparaturkosten: 500 Euro. Dann gab noch die Kühlzelle ihren Geist auf und musste ganz schnell wieder repariert werden, damit Joghurt und andere Kühlwaren nicht verdarben. Natürlich war es das teuerste Teil, was defekt war. Kosten: 850 Euro. Aber woher mal eben so 1 350 Euro nehmen, wenn eigentlich nichts übrig ist?

Die Stiftung Lichtblick sprang ein und übernahm die beiden Rechnungen. „Das hilft uns sehr“, sagt Marion Bürger. Es sei selten genug, dass so etwas passiere. Die letzten größeren Spenden seien fast ein Jahr her. Da gab es eine von einem Görlitzer Reiseunternehmer und etwas von einer Privatperson. Fest rechnen müssen Döring und Bürger deshalb jeden Monat auch mit den Einnahmen der Bedürftigen. Die zahlen zwar nur einen Obolus von 4,50 Euro für alle drei Tüten voller Lebensmittel. Selbst wenn es so viel ist, dass es für vier Tüten reicht, bleibt der Preis derselbe. Allerdings nähmen die Bedürftigen – also diejenigen, die Hartz IV beziehen und vom Amt einen Berechtigungsschein haben – das Angebot der Tafel unterschiedlich an. Hätten sich im September noch 437 Haushalte Lebensmittel abgeholt, so waren es im Oktober nur 330, also mehr als 100 weniger. Das schlägt dann natürlich gleich mit 480 Euro weniger Einnahmen zu Buche.

Warum die Leute mal so zahlreich kommen, mal nicht, dafür hat Marion Bürger auch keine richtige Erklärung. Am Angebot könne es eigentlich nicht liegen. „Vielleicht ist es die Witterung“, meint sie. Sobald es kälter und ungemütlich wird, nimmt nicht jeder den Weg auf sich, der manchmal quer durch die Stadt führt, denn die Bedürftigen kommen aus allen Teilen von Görlitz.

So gibt es also immer wieder die kleinen und großen Sorgen bei der Tafel. Und seien es hässliche Grafiti an der Hauswand und an den Fensterscheiben, so wie am Donnerstag. Vermutlich störte sich jemand daran, dass auch vereinzelt Flüchtlinge sich Lebensmitteltüten bei der Tafel holen dürfen. Eindeutig ausländerfeindlich seien die Parolen gewesen, die inzwischen wieder verschwunden sind. Das Gekritzel am Fenster hat Marion Bürger selbst weggeputzt. Der Blick auf die schönen Brote im Regal sollte nicht durch solche Hässlichkeiten am Fenster getrübt sein.

Wer die Tafel direkt unterstützen möchte:

Niederschlesische Sparkasse

IBAN: DE79850501000000050580

BIC: WELADED1GRL

So geht die Hilfe

Am 29. Oktober 2016 startete Lichtblick die 21. Spendenaktion. Im Dezember 1996 bat Lichtblick erstmals um Spenden für Menschen in Ostsachsen, die unschuldig in Not geraten sind.

Der Überweisungsbeleg gilt bis 200 Euro als Spendenquittung. Für größere Spenden senden wir bei Angabe der Adresse eine Bescheinigung.

Ihr Kontakt: Hilfesuchende wenden sich bitte an Sozialverbände, Sozialämter und gemeinnützige Vereine, mit denen Lichtblick zusammenarbeitet.

Erreichbar ist Lichtblick montags bis donnerstags, 9 bis 16 Uhr, Telefon 0351 4864-2846, Fax -9661,

E-Mail: Lichtblick@ddv-mediengruppe.de

Post: Sächsische Zeitung,

Stiftung Lichtblick, 01055 Dresden

www.lichtblick-sachsen.de

Konto-Nummer:

Ostsächsische Sparkasse Dresden

IBAN: DE88 8505 0300 3120 0017 74

zur Startseite