Lichtblick im Kampf gegen befristete Verträge Urlaub buchen, ein Baby planen – das war bisher schwierig für die Betroffenen. Das soll sich jetzt ändern.

Bildungsreferentin Karin Luttmann liebt ihren Beruf trotz aller Turbulenzen. © Sven Ellger

Im November den Sommerurlaub für das kommende Jahr buchen oder eine größere Anschaffung wie eine Waschmaschine wagen – all das, was für viele ganz selbstverständlich ist, stellt Karin Luttmann vor Probleme. Die 36-Jährige arbeitet seit Jahren immer nur mit befristeten Einjahres-Verträgen. Langfristige Planungen und große finanzielle Sprünge sind nicht möglich. Luttmann ist Referentin im Frauenbildungshaus. „Dieses Vertragsmodell ist in meiner Branche ganz normal, viele Angestellte haben einen befristeten Vertrag“, erzählt sie. Und fast jeder wünscht sich bessere und langfristige Planbarkeit. Vor allem die Zeit um den Jahreswechsel sei schwierig, da sich meist erst kurz vor Ablauf der Verträge entscheidet, ob und wie viele Fördermittel welcher Verein oder freie Träger bekommt, so Luttmann, die sich neben dem Job auch in der SPD engagiert.

Die Dresdnerin ist nicht allein mit der Angst vor der Zukunft. Laut Zahlen des Statistischen Landesamt von 2015 hat jeder neunte Beschäftigte nur eine befristete Anstellung. Damit liegt Sachsen leicht unter dem Bundesschnitt, deutschlandweit ist jeder achte befristet angestellt. Zahlen für dieses Jahr gibt es noch nicht. Werte für Dresden gibt es nicht. Auch die Arbeitsagentur erhebt diese nicht, so Sprecherin Grit Winkler. Das Amt zählt nur die Arbeitssuchenden insgesamt. Die meisten befristeten Verträgen gibt es laut Statistischem Landesamt mit 16 Prozent aller Arbeitsverhältnisse im Gesundheits- und Sozialwesen, danach kommt die Branche Erziehung und Unterricht mit 15 Prozent.

Auch Boris Kühne, Anwalt für Arbeitsrecht, bestätigt einen Anstieg der befristeten Arbeitsverhältnisse und blickt täglich auf eine volle Kundenkartei in seiner Kanzlei. Es gibt allerdings klare Regeln für die Arbeitgeber, wenn sie auf Zeit einstellen wollen. Liegt kein Grund wie eine Elternzeitvertretung vor, darf ein Vertrag nur maximal dreimal befristet werden. Einer dieser sachlichen Gründe sei die Projektarbeit. Und genau das trifft auf die meisten freien Träger zu. Sie erhalten Fördermittel oft nur für bestimmte Projekte. Wer befristet angestellt ist, hat auch keinerlei Rechte wie ein „normaler“ Beschäftigter. Wird eine Angestellte beispielsweise schwanger, endet der Vertrag trotzdem. Der Mutterschutz greift nicht, so Kühne.

Für die Betroffenen gibt es jetzt gute Nachrichten. Der Stadtrat hat im Dezember einen Antrag der Ratsmehrheit angenommen, freie Träger in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport für mehrere Jahre, statt nur für eines zu fördern. Im besten Fall soll es Fördermittel der Stadt für drei Jahre geben. „Durch die mehrjährige Förderung der wichtigen Projekte freier Träger gibt es einen Abbau von Bürokratie und für die Träger und deren Mitarbeiter endlich Planungssicherheit“, sagte Linken-Stadträtin Pia Barkow, die den Antrag miterarbeitet hat.

Dieser soll verhindern, dass die Mitarbeiter Jahr für Jahr verlängerte Zeitverträge bekommen. Stattdessen sollen sie langfristiger planen können, wünscht sich auch Grünen-Rätin Tina Siebeneicher. Grüne, SPD und Linke sehen darin auch eine Entlastung für die Stadtverwaltung. Die freien Träger würden wichtige Funktionen in der Jugendhilfe, der Altenpflege, in Kultur und Sport übernehmen. „Wir wissen heute schon, dass wir auch in fünf oder zehn Jahren freie Träger, zum Beispiel für die Obdachlosenhilfe, brauchen“, betont SPD-Stadtrat Vincent Drews. Also sollten sie auch länger als ein Jahr gefördert werden, findet er.

Nicht nur die Stadtverwaltung, auch die Arbeitsagentur würde sich jede Menge Aufwand sparen, wenn sich die Beschäftigten nicht mehr jedes Jahr arbeitssuchend melden müssten. Viele treten alle zwölf Monate den Gang zum Amt an, obwohl es relativ sicher ist, dass ihr Vertrag verlängert wird. Nur schriftlich haben sie es oft vor Jahresende noch nicht und müssen sich daher melden. Drei Monate vor Ablauf einer Befristung muss die Arbeitssuchend-Meldung eingehen, so sind die Regeln vom Arbeitsamt. Wer sich nicht an diese Frist hält, muss mit einer Kürzung des Geldes rechnen, wenn tatsächlich die Kündigung kommen sollte. Beim Jobcenter kennt man die Probleme und begrüßt die Ratsentscheidung, sagte Sprecherin Grit Winkler. Doch weniger Aufwand habe das Amt erst, wenn es insgesamt weniger Befristungen und mehr unbefristete Verträge gebe.

Karin Luttmann freut sich über den angenommen Antrag. Entspannt ein halbes Jahr im Voraus den Urlaub planen, ohne Angst vor der Zukunft, das wäre eine tolle Vorstellung. Und die Waschmaschine? Die geht hoffentlich nicht so schnell kaputt.

zur Startseite