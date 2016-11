„Lichtblick hilft so wunderbar unbürokratisch“ Der Pirnaer Verein Lebenswerte unterstützt Krebskranke. Die Hilfsaktion der SZ lehnte nur einen von 177 Anträgen ab.

zurück Bild 1 von 2 weiter

Kerstin Franke arbeitet als Sozialpädagogin für den Verein Lebenswerte, der sich um Krebskranke kümmert.

Um die Krankheit kümmern sich die Ärzte. Doch mit dem Krebs kommen oft viele andere Probleme. Bei deren Lösung hilft der Pirnaer Verein Lebenswerte. Der wiederum wird in vielen Fällen von der Lichtblick-Aktion der Sächsischen Zeitung unterstützt. Wie das funktioniert und warum das so wichtig ist, erklärt Sozialpädagogin Kerstin Franke vom Verein.

Frau Franke, erinnern Sie sich, wie Sie von der Aktion Lichtblick erfuhren?

Mit Sicherheit durch die SZ. Das muss 2006 gewesen sein. Ab 2007 habe ich dann die ersten Anträge verschickt, damals noch von einem anderen Arbeitgeber.

Wie viele Anträge sind es bisher?

Wenn das Steuerbüro richtig gezählt hat, sind es seit Beginn unserer Vereinstätigkeit im September 2008 bisher 177.

Und wie viele wurden davon bestätigt?

Es ist unglaublich, nur ein Antrag wurde abgelehnt. Zwei Anträge waren für Unternehmungen mit Patienten und eine Hochwasserspende für unseren Verein.

Ist Ihnen bei so vielen Schicksalen eines besonders in Erinnerung?

Da gibt es einige. Besonders denke ich an den kleinen Eddi. Sie haben voriges Jahr über ihn berichtet.

Ja, zweimal hat den kleinen Jungen der Krebs erwischt und ihn und seine Familie vor über die Krankheit weit hinausgehende Probleme gestellt.

Seine Eltern waren durch die lange Zeit der Erkrankung finanziell in eine Notlage geraten. Lichtblick konnte unterstützen, so wurde die Weihnachtszeit für die Familie doch von einem milden Stern überstrahlt.

Für diese Familien war Lichtblick ein wichtiger Anker, was bedeutet die Aktion für Ihre Tätigkeit und den Verein?

Sie nimmt einen großen Stellenwert ein, weil es ein unbürokratisches Antragsverfahren ist. So können Notlagen oft schnell gelindert werden, für die kein anderer „Topf“ da ist, kein öffentlicher Leistungsträger etwas vorsieht. Zudem ist die Zusammenarbeit mit unserer Ansprechpartnerin Andrea Jaehnigen wunderbar und unkompliziert. Dafür ein großes Dankeschön.

Kommen inzwischen Leute zu Ihnen, die Sie direkt auf die Lichtblick-Aktion ansprechen?

Nein, Armut ist ein sehr schambesetztes Thema, wohl deshalb hat uns in unserer Beratungsstelle noch keiner gezielt gefragt. Es ist eher so, dass ich die Berichte der Menschen über ihre Situation höre. Wenn ich eine besondere Notlage erkenne, rate ich zu einer Antragstellung über unsere Beratungsstelle bzw. ich übernehme das.

Was wünschen Sie sich für Lichtblick und die Menschen, die zu Ihnen kommen?

Für Lichtblick wünsche ich, dass weiterhin so viele Menschen spenden, weil das Geld wirklich Hilfebedürftigen in unserer Region zugute kommt, dass alle dort Tätigen weiterhin so segensreich wirken können und dass uns Frau Jaehnigen ewig erhalten bleibt. Den Menschen, die Hilfe brauchen, wünsche ich, dass sie in ihren schwierigen Situationen zu uns finden. Gemeinsam können wir helfen.

Was ist für Sie persönlich ein Lichtblick?

Anderen Menschen Hilfe zuteil werden zu lassen durch Hilfe von Lichtblick. Sehen, wie sich angespannte Situationen entspannen, Erleichterung wahrnehmen oder einfach das Lachen und die Freude am Leben im Gesicht meiner Enkelkinder.

Das Gespräch führte Heike Sabel.

Kontakt Verein Lebenswerte Pirna, Plangasse 10, 01796 Pirna, Tel. 03501 466832

Hier können Sie spenden:

Konto-Verbindung: Ostsächsische Sparkasse Dresden, IBAN: DE88 8505 0300 3120 0017 74, BIC: OSDDDE81

Hilfesuchende melden sich bitte bei den Sozialverbänden vor Ort, die mit Lichtblick zusammenarbeiten.

Infos im Internet.

zur Startseite