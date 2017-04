Lichtblick für Krauschwitzer Netto Eine Beratung in Dresden lässt Zweifel an der vorgeschriebenen Ladengröße aufkommen. Kann der Discounter größer bauen?

Blick auf den Netto-Supermarkt in Krauschwitz. © Joachim Rehle

Die Chancen des Lebensmitteldiscounters Netto, in Krauschwitz nicht nur einen neuen, sondern einen größeren Markt zu errichten, steigen. Ein Gespräch im sächsischen Innenministerium zur Lage der Ansiedlung von Einzelhandelsunternehmen in kleineren Orten ergab, dass die aktuellen Vorschriften den gehobenen Anforderungen der Kunden nicht mehr entsprechen. Krauschwitz sei dabei nicht nur in Sachsen kein Einzelfall, so Bürgermeister Rüdiger Mönch.

Netto will gegenüber des jetzigen Standorts einen Markt mit 1150 Quadratmetern Fläche errichten. Erlaubt sind für Orte wie Krauschwitz aber nur 900 Quadratmeter. Diese Regelung soll nun auf den Prüfstand und größer dimensionierte Geschäfte nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Die Gemeinde hofft bis zum Sommer auf eine Lösung des Problems. Um diese voranzutreiben, wird als Nächstes ein Einzelhandelskonzept für das Gebiet um den bestehenden Netto-Markt ausgearbeitet. Erst danach kann ein Bebauungsplan erstellt werden. (SZ/sdt)

