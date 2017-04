Lichtblick für den kleinen Karl Der Junge, der an einer seltenen Krankheit leidet, braucht einen Lebensretter. Helfer können nun Großartiges verkünden.

Für den kleinen Karl wurde jetzt ein passender Stammzellenspender gefunden. © privat

Das Schicksal ließ kaum einen kalt: An vielen Orten setzten sich Menschen in Bewegung, um einem schwer kranken Jungen zu helfen. Ob in Leipzig, Plauen, Freital, Pirna oder vor dem Fußballspiel von Erzgebirge Aue gegen den FC St. Pauli – Hunderte ließen ihr Blut untersuchen und sich typisieren. Denn der kleine Karl aus Werda im Vogtland braucht dringend einen geeigneten Stammzellenspender – der die Gesundheit und im Zweifel das Leben des Jungen rettet.

Die Aktion war erfolgreich, der Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden in Dresden startete mit wunderbaren Nachrichten in diese Woche: Für den kleinen Kämpfer Karl, schreibt der Verein auf seiner Facebook-Seite, sei ein möglicher Stammzellenspender gefunden worden. Einen genauen Termin für die Transplantation gebe es noch nicht, zunächst stünden noch einige Voruntersuchungen an. Aber man sei sehr erleichtert über diese tolle Nachricht und drücke Karl ganz doll die Daumen, dass er schon bald die Spende und somit die Chance auf ein gesundes Leben erhalte. Denn er braucht rasch Hilfe.

Der Knabe, im März zehn Monate alt, kam zunächst scheinbar gesund zur Welt. Doch dann diagnostizierten Ärzte bei ihm „infantile Osteopetrose“, eine äußerst seltene Stoffwechselkrankheit, die vor allem bei Säuglingen auftreten kann. Nach Auskunft des Pirnaer Klinikums kann der Körper dabei Calcium nicht richtig verarbeiten. Es gelangt statt ins Blut in die Knochen und verdrängt das Knochenmark. Die Folgen reichen von Krampfanfällen über Atemprobleme bis zu massiven Sehstörungen. Die Sehnerven des kleinen Karl sind bereits von der Krankheit betroffen.

Auch das Pirnaer Klinikum startete im März eine Typisierungsaktion, mehr als 70 Menschen kamen und gaben Speichelproben ab, um sich testen zu lassen, ob sie als Spender infrage kommen. Denn mit einer Stammzellen- oder Knochenmarkspende lässt sich die Krankheit nach Auskunft von Medizinern gut behandeln. Nach einer erfolgreichen Therapie bilden sich die meisten Symptome der infantilen Osteopetrose innerhalb von Wochen bis Monaten vollständig zurück. Es gibt allerdings einen Wermutstropfen: Ein einmal eingeschränktes Sehvermögen lässt sich nur selten wieder herstellen.

