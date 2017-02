Lichtblick für den Hochwasserschutz Am Hainitzer Wasser in Großpostwitz soll seit Jahren gebaut werden. Sind nach einem Gespräch in Dresden nun die Hürden überwunden?

© Uwe Soeder

Der Großpostwitzer Bürgermeister Frank Lehmann (parteilos) ist zuversichtlich, dass die Arbeiten am Hainitzer Wasser nun endlich in greifbare Nähe rücken. Im Gemeinderat berichtete er jetzt von einem Gespräch in der Landesdirektion in Dresden, wo alle Beteiligten an einem Tisch gesessen hätten. Man habe sich darauf geeinigt, dass die Gemeinde eine aktualisierte Berechnung der Kosten für das Vorhaben vorlegen soll. Dann sollte einem Förderbescheid nichts mehr im Wege stehen. Bei den meisten Anliegern am Hainitzer Wasser hat sich inzwischen Resignation breit gemacht. Seit dem Hochwasser vom August 2010 wurden sie immer wieder vertröstet. Bis heute hat sich an den beschädigten Ufermauern des Bachs in der Nähe der B 96 noch nichts getan. Zwischenzeitlich zeigte sich auch Bürgermeister Lehmann genervt wegen immer neuer Forderungen der Behörden. Nun hoffe er aber, dass „wir schnellstens Ergebnisse liefern können“. (SZ/MSM)

