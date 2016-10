Artikelempfehlung

Lichtblick bei der Deutschen Bank

Frankfurt am Main. Die Deutsche Bank hat trotz juristischer Altlasten und der Zinsflaute im dritten Quartal überraschend schwarze Zahlen geschrieben. Deutschlands größtes Geldhaus verdiente 278 Millionen Euro. „Wir sind beim Umbau unserer Bank gut vorangekommen“, berichtete Vorstandschef John Cryan. Zugleich stimmte er die Mitarbeiter auf eine Verschärfung des Sparkurses ein. Die Lage werde noch eine Weile schwierig bleiben, schrieb er an die Beschäftigten: „Wir werden deshalb unseren Umbau beschleunigen und noch verstärken müssen, wie wir es ja zum Halbjahr schon angedeutet haben.“ Bisher will die Bank 9000 Arbeitsplätze streichen, 4000 davon in Deutschland. Bis Ende 2017 sollen etwa 200 der 700 Filialen geschlossen werden.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/lichtblick-bei-der-deutschen-bank-3527552.html