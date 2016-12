Licht und Schatten beim Bürgerwindrad Das Energieprojekt hat eine wichtige Zielmarke erreicht – andere jedoch noch nicht.

Die Betreiber des ersten sächsischen Bürgerwindrades haben innerhalb eines Jahres mehr als eine Million Euro von Mitgliedern eingesammelt. Das teilt die Energiegenossenschaft Egneos auf ihrer Internetseite mit. Die Frist, bis zu der sich Interessenten an dem Projekt beteiligen können, hat die Genossenschaft bis 31. Juli 2017 verlängert. Jedermann kann der Genossenschaft beitreten, sich an der Finanzierung des Windrades beteiligen und an dessen Erträgen teilhaben.

Das erste Windjahr verlief nach Angaben von Egneos nicht ganz erwartungsgemäß. Die prognostizierte mittlere Windgeschwindigkeit wurde zu 86 Prozent erreicht, von der geplanten Energiemenge wurden 98 Prozent erzeugt. (ewe)

