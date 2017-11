Licht und Schatten Im letzten Punktspiel 2017 verlieren Weinböhlas Damen nur knapp. Im Revierderby der Männer steht es am Ende remis.

Vincent Hasselbusch erzielt hier eins seiner drei Tore für den HSV Weinböhla im Revierderby gegen die SG Zabeltitz/Großenhain. Beide Teams lieferten sich ein rassiges Spiel, in dem erst die Weinböhlaer, dann die Gäste den Sieg vor Augen hatten. Am Ende gab es ein leistungsgerechtes 27:27. © E. Rosenkranz

Zum letzten Punkt- und gleichzeitig Heimspiel des Jahres in der Handball-Verbandsliga wollten sich die ersten Mannschaften des HSV Weinböhla versöhnlich vor heimischer Kulisse zeigen und vorzeitige Weihnachtsgeschenke bereiten. Der Plan ging bei beiden Mannschaften nicht auf.



Weinböhlas Damen um Trainer Michael Becker mussten sich schlussendlich mit 26:28 (10:18) gegen die Gäste vom SV Koweg Görlitz II geschlagen geben. Der Start in die Partie fiel den Damen sichtlich schwer. Unzählige Fehler und das mangelnde Kampfverhalten brachten den HSV schnell ins Hintertreffen, wobei die Görlitzer Reserve nicht überlegen war, sondern nur die gebotenen Chancen konsequent ausgenutzt hat. Mit fortgeschrittener Zeit fanden die HSV-Damen nun den sprichwörtlich roten Faden und nahmen sich dem Zweikampf an. Noch sollte das „Früchteernten“ auf sich warten lassen, was der Halbzeitstand von 10:18 unterstreicht.

Mit dem Anpfiff der zweiten dreißig Minuten setzte der HSV Weinböhla dort an, wo er aufgehört hat. Dabei half, dass die Görlitzer Damen nun streckenweise schwächelten. So kämpften sich die Weinböhlaerinnen sukzessive an die Gäste heran. Nichtsdestotrotz vergaben die Damen weiterhin Chancen, die gerade gegen Ende der Partie, als die Tordifferenz auf einen Zähler schmolz und die Zeit knapp wurde, fahrlässig verspielt wurden. So bekam die Görlitzer Gäste noch einmal das runde Leder zu greifen und konnten einnetzen. „Das konnte dann auch unsere Torhüterin Christine Krause, die aus der zweiten Mannschaft aushalf, nicht mehr verhindern. Ich bin mit der gezeigten Leistung zufrieden, auch wenn sie – rückwirkend betrachtet – einen Tick zu spät kam. Das zeigt uns Defizite auf, die wir noch abstellen müssen“, so HSV-Trainer Michael Becker zum 26:28-Endergebnis.

Gleich im Anschluss an das Damen-Spiel starteten die Weinböhlaer Herren in die Partie gegen die SG Zabeltitz/Großenhain, die sich zu einem rassigen Revierderby entwickeln sollte. Neben dem Derbyaspekt spielte auch ein eventueller Tabellenplatzwechsel eine Rolle. Denn der HSV Weinböhla und die SG Zabeltitz/Großenhain waren vor dem Spiel punktgleiche Tabellennachbarn, die sich nur durch die gesamt geworfenen Tore zugunsten der Zabeltitzer unterschieden.



Entsprechend engagiert gingen die Weinböhlaer Herren ans Werk, wobei die ersten Spielminuten ein Abtasten auf beiden Seiten waren. Fast acht Minuten sollten vergehen, bevor der HSV Weinböhla das erste Tor der Partie durch einen Strafwurf erzielen konnte. Mit einer kompakt stehenden Abwehr und einem gut aufgelegten Torhüter Philipp Röpke sowie gut ausgespielten Angriffen gelang es dem HSV Weinböhla, sich langsam von den Großenhainer Gästen abzusetzen. „Mit fünf Toren Vorsprung in die Kabine zu gehen, war gut. Wir konnten meist über die Außenpositionen, was Moritz Lotz richtig gut gemacht hat, einnetzen“, so das Kurzresümee von HSV-Co-Trainer Nils Gäbler zum 17:12- Halbzeitstand.

In der Kabine warnte das Trainergespann Kovar/Gäbler eindringlich davor, locker zu lassen und sich auf dem Torvorsprung auszuruhen. Die Worte sollten nicht von ungefähr kommen, denn genau das trat nach dem Wiederanpfiff ein. Ein verschlafener Start ermöglichte es der SG Zabeltitz/Großenhain innerhalb von drei Spielminuten, die Tordifferenz auf „Eins“ abzuschmelzen. Nun entwickelte sich die Partie zu einem heißen Derby, das die Emotionen hochkochen ließ. Im weiteren Spielverlauf schaffte es der HSV Weinböhla, immer ein Tor vorzulegen, worauf die Großenhainer Gäste nachzogen. Doch zunehmend fanden die Weinböhlaer Herren ihre spielerischen Mittel nicht mehr, um zum Torerfolg zu kommen. Das Resultat war, dass die Röderstädter die Führung übernahmen. „Wir haben uns teilweise Bälle genommen, wo keine Not war. Zudem haben wir Bälle verworfen und reihenweise Chancen liegen gelassen. Das gipfelte darin, dass wir vier Minuten vor Schluss mit drei Toren zurück lagen. Wir haben dann auf eine 4:2-Deckung umgestellt, die uns wieder zum Ausgleich brachte“, so Co-Coach Gäbler. Die letzten Sekunden der Partie waren angebrochen, als die Weinböhlaer Herren nochmal zum Ballgewinn kamen. Durch eine unfaire Aktion eines Großenhainers Spielers an der Mittellinie bekam der HSV einen Siebenmeter zugesprochen. „Leider konnten wir den Strafwurf nicht torbringend verwandeln. Schlussendlich geht das Unentschieden aber leistungsgerecht in Ordnung.“, so Co-Trainer Nils Gäbler zum 27:27- Endstand.

