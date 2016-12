Licht und Schatten

Zwischen Mitternacht und 4 Uhr sind nur wenige Leute auf der Straße unterwegs. Deshalb beschloss der Stadtrat von Bad Gottleuba-Berggießhübel schon 2003, in dieser Zeit das Geld für den Strom der Straßenlampen zu sparen. Nun war es einem Dresdner zufolge am Sonnabend in Gottleuba auf der Pirnaer Straße aber schon gegen 23 Uhr stockfinster. Er war zu Besuch und wurde mit der Taschenlampe zu seiner Unterkunft gebracht. „Fußgänger können sich hier die Ohren brechen“, sagt er und findet das für einen Kurort beschämend.

Die Nachfrage in der Stadt bringt mehr Dunkel als Licht in die Sache. Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos) sagt: „23 Uhr war es definitiv nicht finster, da war ich selbst noch unterwegs.“ Zudem seien die Straßenbeleuchtungen vor dem Lichtelfest am vergangenen Sonntag in Berggießhübel und dem Lichterfest am kommenden Sonntag in Gottleuba überprüft worden. Eine Defekt-Meldung für die Pirnaer Straße liege auch nicht vor. Zudem leuchten jetzt in der Weihnachtszeit zusätzlich die aufgestellten und beleuchteten Bäumchen.

An der festgelegten vierstündigen Dunkelheit ändert das nichts. Beschwert habe sich darüber in den vergangenen Jahren niemand. (SZ/sab)

