Licht ist Pflicht Ordnungsamt und Polizei kontrollieren vor der Kötitzer Schule die Radler. Einige Eltern bekommen nun Post.

Die Eltern des Jungen werden bald Post von Olaf Lier (links), Chef des Coswiger Ordnungsamtes, bekommen. Gemeinsam mit dem Bürgerpolizisten Hans-Jörg Rößler stoppte er gestern die Radfahrer an der Kötitzer Straße und kontrollierte die Lichtanlagen. © Norbert Millauer

Ein junges Mädchen erwischt es als Erstes: „Wie ist denn das mit der Beleuchtung? Funktioniert die?“, will Olaf Lier von der überraschten Schülerin wissen. Das Licht geht an. Allerdings blinken die Leuchten. Das ist zwar auffällig, aber nicht erlaubt. Fahrradlicht muss durchgängig strahlen: weißlich nach vorn, rot nach hinten. Und genau das kontrolliert der Chef des Ordnungsamtes zusammen mit zwei Kollegen und Bürgerpolizisten an diesem Morgen an der Kötitzer Straße in Höhe der Villa Teresa.

Abgefangen werden die Kinder und Jugendlichen, die auf dem Weg zur Oberschule Kötitz sind. „Wir erwarten jede Menge Radler“, so Lier kurz nach 7 Uhr. Da ist es zwar schon hell und unerwartet trocken, aber eigentlich müsste man trotzdem noch mit Licht fahren, meint er. Und Lier will die Radfahrer animieren, sich farbenfroher zu kleiden. Das entspricht zwar nicht der aktuellen Mode, macht es für Autofahrer aber leichter, die Radfahrer zu erkennen.

Lier und Kollegen gehen mit gutem Beispiel voran: Nicht zu übersehen mit Leuchtwesten, auf denen Ortspolizeibehörde beziehungsweise Polizei steht, haben sie sich auf dem Fußweg positioniert. „Rucksack schwarz, Jacke schwarz, Fahrrad schwarz, Helm schwarz“, klopft Lier einem Jungen mit dem Kugelschreiber auf den Helm. „Denkt dran, jetzt wo es finster ist, helle Sachen anzuziehen“, ermahnt er den Schüler. Der ist etwas verunsichert und will nur wissen, ob er jetzt weiterfahren darf. Darf er, aber zuvor notiert Lier Name und Adresse.

Einem Mädchen fällt vor Aufregung nicht die richtige Straße ein. Dabei muss sie gar nichts befürchten. Die Eltern werden zwar mit einem Brief vom Ordnungsamt, aber nicht mit einem Bußgeld rechnen müssen. „Wir wollen nur nicht, dass so ein Kind irgendwann unterm Auto liegt“, erklärt Lier das Anliegen. Bei Grundschülern würden die Eltern die Verkehrstüchtigkeit der Räder noch überprüfen, bei Oberschülern und Gymnasiasten gehen viele davon aus, dass die Kinder alt genug sind. „Und manche sind auch zu cool für vieles.“

Viele glauben auch einfach nur, dass das Licht funktioniert. Der Test vor Ort zeigt dann, dass der Dynamo gar nicht den Reifen berührt oder zwar brummt, aber trotzdem kein Licht aufgeht. „Das dauert ein bisschen, bis es angeht“, erklärt eine Jugendliche. „Darf es aber nicht“, entgegnet Bürgerpolizist Hans-Jörg Rößler. Viele seien zu blauäugig im Verkehr unterwegs, habe er festgestellt. Die Eltern würden es oft vormachen. „Und meist wird auf die Autofahrer geschimpft.“ Man sollte aber vor allem daran denken, dass es die Radfahrer immer schlimmer erwischt, wenn es zu einem Unfall kommt.

Die Kontrollen soll es im Herbst öfter geben, kündigt Rößler an. Im vergangenen Jahr sei dafür leider keine Zeit gewesen. „Der Streifendienst schafft es nicht“, erklärt er, weshalb die Bürgerpolizisten einspringen, obwohl auch sie viel zu tun hätten. Rößler stoppt einen älteren Herren auf dem Fahrrad. Der ist mit seinem roten Basecap zwar gut zu erkennen, aber Licht hat auch er nicht angemacht. „Es ist gut, dass es solche Kontrollen gibt“, sagt der Coswiger und radelt weiter. Mit Licht. Beim nächsten brennt nur hinten eine Lampe. Und ein anderer muss zunächst ein defektes Kabel festfummeln, bevor das Rücklicht funktioniert. Auch seine Eltern werden Post bekommen.

Fazit nach 20 Minuten: So viele Radler wie erhofft, sind nicht gekommen. Vielleicht war es manchen schon zu kalt. Von 20 Fahrradfahrern waren sieben ohne Licht unterwegs und einer auf dem Fußweg auf der falschen Seite. Aber: Nahezu alle hatten dunkle Sachen an.

„Sonst waren sie im Großen und Ganzen diszipliniert“, freut sich Olaf Lier. Und alle hätten eingesehen, dass Licht wichtig ist. In zwei Wochen wird er sich mit seiner Leuchtweste vor einer anderen Coswiger Schule positionieren.

zur Startseite