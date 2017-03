Licht fürs Luther-Denkmal Für das Luther-Jahr rief die CDU eine Spendenaktion ins Leben. Jetzt kann gebaut werden.

Das Luther-Denkmal in Bad Schandau mit 200-jähriger Luther-Eiche daneben. © SZ/Gunnar Klehm

Der vor 200 Jahren in Bad Schandau oberhalb des Lindenhofs an der Badallee angelegte Lutherplatz bekommt eine extra Beleuchtung. Dazu wird ein Strahler an der bestehenden Wegbeleuchtung angebracht. Knapp 1 000 Euro sind dafür notwendig. Vor Wochen rief der Stadtverband der CDU dazu auf, für das Projekt an die Stadt zu spenden. „Im aktuellen Luther-Jahr ist das doch eine schöne Sache“, sagt Stadtverbandsvorsitzender Klaus Heidrich. Gespendet hatten CDU-Mitglieder, Privatpersonen, Kirchgemeinde, Kirnitzschtal-Klinik und das Hotel Lindenhof, teilt Heidrich mit. Inzwischen ist die Summe fast komplett, sodass die Stadt den Auftrag schon rausgeben kann. Noch im März soll das Denkmal weithin erstrahlen.

Ein einheimischer Kaufmann ließ einst den Lutherplatz am Weg Richtung Ostrau anlegen. Vor über 100 Jahren wurde das Luther-Denkmal durch den Gebirgsverein Saxonia erneuert. Seitdem hat sich an der Gestaltung des Platzes kaum etwas verändert.

Dort wurden vor 200 Jahren auch drei Eichen gepflanzt, die von der Wartburg stammten. So sollte die Verbindung dargestellt werden. 300 Jahre, nachdem Martin Luther seine Thesen an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg schlug, wollte man ihn 1817 auch in Schandau ein Denkmal setzen. Historiker und Mitarbeiter des Stadtmuseums versicherten jetzt, dass es sich bei der noch stehenden Eiche um ein „Original von der Wartburg“ handelt. Eine der drei Eichen ging wohl ziemlich schnell ein. Die zweite wurde im Jahr 2011 von Waldarbeitern gefällt. Offenbar aus Unkenntnis. Damals erklärte die zuständige Nationalparkverwaltung, dass nicht bekannt war, dass noch zwei Luther-Eichen an dem Platz standen und diese zudem unterschiedlich groß waren. Auf einem Schild neben dem Denkmal wird inzwischen auf die drei Luther-Eichen hingewiesen, von denen aber nur noch eine steht.

Die Ev.-luth. Kirchgemeinde, zu dessen Vorstand Klaus Heidrich auch gehört, plant für das Luther-Jahr noch mehr. Am 14. Mai wird ein Gemeindefest gefeiert, im Juni ist ein besonderes Konzert mit dem Chor Liederkranz vorgesehen und am 31. Oktober, dem Reformationstag, gibt es einen Festgottesdienst in der St.-Johannis-Kirche am Markt in Bad Schandau.

