Licht für die Ludwig-Jahn-Straße Ein kaputtes Stromkabel ist für die Stadtverwaltung eine günstige Chance in Sachen Straßenbeleuchtung.

An der Ludwig-Jahn-Straße wird ein Kabel erneuert. © Jens Fritzsche

Dass in der Ludwig-Jahn-Straße ein defektes Stromkabel ausgetauscht werden muss, ist zwar für Energieversorger Enso ärgerlich, für Radebergs Bauamt hingegen eine günstige Gelegenheit. Denn die kurze Straße zwischen Langbeinstraße und dem Sportplatz der alten Turnhalle Pulsnitzer Straße soll ja im kommenden Jahr Straßenlampen bekommen. „Da nun die Enso das Kabel erneuern muss, das bis ans hintere Ende der Straße führt, haben wir besprochen, nun gleich noch die Leitung für die geplanten Straßenlampen mit unterzubringen“, sagt Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Sonst hätte die Straße unsinnigerweise im nächsten Jahr ja noch einmal aufgebuddelt werden müssen, stellt Jürgen Wähnert klar.

Die Lampen für die bisher unbeleuchtete Straße hatten sich die Anwohner ja schon länger gewünscht, aber die Kosten hatten bisher ein wenig abgeschreckt. Als nun aber der Landkreis Ende vergangenen Jahres entschied, den alten Sportplatz als Areal für eine Flüchtlingsunterkunft von der Stadt zu pachten, hatte die Stadtverwaltung bei den Verhandlungen auch gleich noch den Bau der Straßenbeleuchtung in den Pachtvertrag schreiben lassen. Der Kreis war bereit, die Kosten zu übernehmen. „Dabei bleibt es nach wie vor“, so Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) jüngst. Auch, wenn die Asylheim-Pläne nicht realisiert werden. Der Bedarf an der Unterkunft ist aktuell nicht mehr da.

