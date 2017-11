Licht für Bischofswerdas dunkle Ecken BfB, Linke und SPD im Stadtrat mahnen Versäumnisse an und fordern Konzepte, die längst vorliegen sollten.

Vor gut zwei Jahren wurde fürs moderne LED-Licht auf der Kamenzer Straße geschachtet. Wie aber geht es weiter beim Ausbau der Straßenbeleuchtung in Bischofswerda? © Steffen Unger

Manche Straße in Bischofswerda und den Ortsteilen der Stadt wird wohl auch in diesem Winter dunkel bleiben. Stadträte von Bürger für Bischofswerda (BfB), SPD und Linke wollen das nicht länger hinnehmen. Auf der jüngsten Stadtratssitzung stellten sie einen gemeinsamen Antrag für die Erarbeitung eines Beleuchtungskonzeptes. „In den vergangenen Jahren, Monaten und Wochen“ sei bereits mehrfach darüber diskutiert und das Konzept für 2016/17 in Aussicht gestellt worden, schreiben sie in dem Antrag. Ergebnisse liegen bislang nicht vor. „Es ist nicht mehr hinnehmbar, dass in der Stadt und den Ortsteilen zu den dunkeln Jahreszeiten kein Licht leuchtet“, heißt es in dem Antrag weiter.

Die Forderung nach einem Beleuchtungskonzept steht im Zusammenhang mit einem zweiten Konzept, das bislang aussteht: einem Verkehrskonzept. Bischofswerda braucht es dringend, um Verkehrsströme zu lenken. Es geht dabei nicht nur um intelligente Lösungen für den Autoverkehr, sondern beispielsweise auch für sichere Fußgängerüberwege, ein Radewegenetz und Entscheidungen, wo Wege für Radfahrer neu gebaut oder ausgeschildert werden können. Welche Folgen Versäumnisse über Jahrzehnte hier haben können, sieht man am neuen verlängerten Drebnitzer Weg. Stadtrat Stefan Läsker (BfB) brachte vor Baubeginn die Notwendigkeit eines Radweges oder alternativ eines markierten Streifens für Radfahrer ins Gespräch. Allerdings ließen sich die Planungen des Landkreises – er ist Bauherr der neuen Straße – im Nachgang nicht mehr ändern.

Nun machen die drei Fraktionen Druck. „Seit nunmehr mehr als zwei Jahrzehnten wurde von Bürgern und deren Stadträten die Erstellung eines Verkehrskonzeptes gefordert. Von der Stadtverwaltung wurde diese Aufgabe, bei immer wieder wechselnden fachlichen Zuständigkeiten und Leitungsstrukturen, mehrfach in Angriff genommen. Es wurden eine ganze Reihe mehr oder weniger verwendbarer Zwischenergebnisse erzielt, nie aber ein tragbares Endergebnis“, heißt es in einem weiteren Antrag. Nun soll der Stadtrat nach dem Willen der drei Fraktionen noch in diesem Jahr ein Verkehrskonzept in Auftrag geben. Finanziert soll es werden aus Haushaltsresten, geplanten Eigenmitteln für förderfähige Investitionen, die nicht zur Genehmigung kamen, sowie Ausschüttungen städtischer Beteiligungen. (SZ/ir)

