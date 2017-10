Licht aus in Löthain und Görna Die Einwohner sind mehr als zwei Tage ohne Strom. Bei der Enso ist niemand erreichbar.

© Symbolbild: dpa

Um 6.20 Uhr ging am Sonntagmorgen das Licht aus. Durch den Orkan kam es zum Stromausfall unter anderem auch in Löthain. Dass es durch ein solches Wetterereignis zu Störungen kommen kann, leuchtet jedem ein. Doch nicht verstehen können die Einwohner die Informationspolitik der Energieversorgung Sachsen Ost.

Denn für die Anwohner war es unmöglich, Informationen bei dem Energieunternehmen zu erhalten, um was für eine Störung es sich handelt und wann Strom wieder anliegt. „Wir sitzen seit Sonntagfrüh ohne Strom in kalten Wohnungen und Häusern. Rückrufe beim Entstördienst der Enso waren komplett erfolglos,“ teilte Ingolf Frühauf am Montagnachmittag empört der SZ-Redaktion in Meißen mit.

Er war am Montag um 8.30 Uhr in Dresden und wollte persönlich Kontakt zu einem Mitarbeiter im Enso-Haus aufnehmen. Das sei nicht möglich gewesen. Ihm sei gesagt worden, dass nur die Callcenter besetzt, alle anderen Mitarbeiter im „Brückentag“ seien. Nur durch beharrliches Reden am Empfang und eine ständige Wiederwahl des Stördienstes brachte dann den Kontakt im Callcenter mit der Auskunft, die Mitarbeiter seien telefonisch nicht erreichbar, weil bis über beide Ohren in Arbeit.

Für die SZ erreichbar ist Enso-Pressesprecherin Claudia Kuba. In Löthain habe es eine Mittelspannungsstörung gegeben. An mehreren auch unzugänglichen Stellen seien Leiterseile gerissen. Die würden wieder aufgelegt. Erst dann könne man sehen, ob die Niederspannung, also die Ortsversorgung, wieder funktioniere. Sei das der Fall, könne am Montagnachmittag der Strom wieder zugeschaltet werden.

Den Löthainer besänftigt das nicht. „Die Enso sollte mal über ihr Krisenmanagement mit den Kunden nachdenken. Es kann nicht sein, dass die Kunden keinerlei Infos zum Ausmaß des Schadens erhalten und im Ungewissen bleiben“, sagt er.

