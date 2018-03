Libyer bestehlen Radebeulerin Die Bundespolizei kann die Männer verfolgen und ihnen die Tat nachweisen.

Symbolfoto © dpa

Dresden/Radebeul. Am Donnerstag, kurz vor 6 Uhr, meldete sich eine junge Frau bei der Bundespolizeiwache in Dresden und berichtete, dass soeben ihr Rucksack entwendet worden sei. Die Radebeulerin hatte sich mit Freundinnen in einer Bäckereifiliale im Hauptbahnhof Dresden getroffen, so informierte die Polizei am Freitag.

Bundespolizisten werteten umgehend die Aufzeichnungen der Überwachungskameras im Hauptbahnhof und der Bäckerei aus und konnten entsprechendes Material der Täter, der Tat und der Fluchtrichtung sichern. Am Wohnort der tatverdächtigen jungen Männer (17, 23) wurden das Handy und Barmittel der Geschädigten aufgefunden. Die Gegenstände hatten die Täter zuvor versucht, in einer angerissenen Waschmittelpackung im Badezimmer zu verstecken.

In unmittelbarer Nähe zur Wohnung stellten Angehörige der Dresdner Wachpolizei kurze Zeit später zudem den entwendeten Rucksack fest.

Weiterhin wurde bei einem Tatverdächtigen ein Smartphone der Marke Samsung festgestellt, das zur Eigentumssicherung nach einer Diebstahlshandlung ausgeschrieben worden war. Die beiden Libyer müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten. In diesem Zusammenhang erneut ein Appell der Bundespolizei: „Machen Sie Taschendieben keine Geschenke! Achten Sie auf Ihre Wertsachen!“ (SZ/per)

