Liberec versinkt im Schnee Für einen Filmdreh ist der zentrale Beneš-Plaz jetzt in Kunstschnee verschwunden. Alles für einen berühmten Dramatiker.

Eine Filmcrew ist in Liberec für Dreharbeiten für eine Dokumentation über den deutschen Dramatiker Bertolt Brecht. © dpa

Winterszenen aus einem neuen Film über das Leben des großen Dramatikers des 20. Jahrhunderts, Bertolt Brecht, sind jetzt vor dem F.X. Šalda Theater in Liberec (Reichenberg) gedreht worden. Die Hauptrolle in der Koproduktionsbiografie der tschechischen Gesellschaft „Mia Film Barrandov a Bavaria Filmproduktion Köln“ spielt dabei Burghart Klaußner, der den Tschechen aus dem Film „Good bye, Lenin!“ gut bekannt ist.

„Wegen der Dreharbeiten wurde der Dr.- E. Beneš-Plaz, für den Verkehr völlig gesperrt“, sagte der Sprecher des Liberecer Magistrats, Jan Král. Die Straße zwischen dem Theater und dem historischen Rathaus wurde sogar mit Kunstschnee bedeckt. An Klaußners Seite steht Adele Neuhauser als Helene Weigel.

In dem Dokudrama wird über einen Zeitraum von 40 Jahren das Leben Brechts erzählt werden. Das Liberecer Theater stellt in dem Film das Theater vor, in dem Brecht sein ganzes Leben wirkte. Es werden dort aber auch Szenen aus fünf anderen Theatern entstehen.

Der Regisseur Heinrich Breloer begann mit dem ARD-Zweiteiler über Brecht im Mai in Prag. Die Filmleute kommen auch nach Beroun. Von den tschechischen Schauspielern zeigt sich in dem Werk Vincent Navrátil, der Sohn der Schauspielerin Veronika Žilková sowie Otakar Brousek jun. und Karel Polišenský.

Bertolt Brecht gilt als wichtigster deutscher Dichter und Theatermann des vorigen Jahrhunderts. Seine Theorie und Praxis des „epischen Theaters“ haben wesentlich zum modernen Theater beigetragen. (lau)

zur Startseite