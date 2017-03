Liberale wollen vier verkaufsoffene Sonntage

Der Stadtrat entscheidet am Donnerstag darüber, an wie vielen Sonntagen die Dresdner in diesem und nächsten Jahr einkaufen können. Vorgesehen ist jeweils nur der 2. Advent. Der FDP-Fraktion ist das jedoch zu wenig. Sie will einen Antrag einbringen, der vier offene Sonntage pro Jahr vorsieht, wie es der Gesetzgeber aus besonderem Anlass erlaubt. Zahlreiche Städte und Gemeinden Sachsens würden davon Gebrauch machen, sagt Fraktionschef Holger Zastrow. Es wäre für die Einzelhändler der Stadt gerecht, die unter der Konkurrenz aus dem Internet leiden, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Damit kämen auch mehr Wochenendtouristen in die Stadt.

„Zwei verkaufsoffene Sonntage sollen im Advent am 3. und 17. Dezember 2017 stattfinden. Und jeweils einen stadtweiten verkaufsoffenen Sonntag soll es zum Stadtfest am 20. August 2017 sowie am 29. Oktober 2017 anlässlich der 19. Tschechisch-Deutschen Kulturtage und des einen Tag zuvor liegenden tschechischen Nationalfeiertages geben“, sagt Zastrow. (SZ/kh)

