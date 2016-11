Lia ist die Lese-Kaiserin Die besten Vorleser der 6. Klassen treten in den Wettstreit. Nur eine kann zum Regionalausscheid.

ohanna Appel (v.l.), Emma Emilia Irmscher, Lia Kupfer und Lukas Fay sind die Lesekönige des Gymnasiums.

Mädchen lesen mehr als Jungen – das ist im Computerzeitalter eine Tatsache. Und auch beim Vorlesewettbewerb im Lessing-Gymnasium spiegelt sich das wider. Lukas Fay aus der 6b war der einzige Junge neben drei Mädchen – Lia Kupfer aus der 6a, Emma Emilia Irmscher aus der 6c und Johanna Appel aus der 6d. Alle vier sind die „Lesekönige“ in ihren Klassen und bekamen dafür einen Buchpreis. Sie hatten die Lesewettbewerbe auf der unteren Ebene gewonnen und jetzt ging es um mehr: um die Teilnahme am Regionalwettbewerb.

Das Los entschied: Lukas war als Erster dran. Er las aus einem Buch mit dem rotzfrechen Titel „Wie man seine voll peinlichen Eltern erträgt“. Jedes Kind hatte eines seiner Lieblingsbücher ausgewählt. In der zweiten Runde wurde es schwerer: Die Sechstklässler mussten in der Schulbibliothek einen vorgegebenen Text lesen. Und das vor einer ganzen Menge Zuhörern und einer Jury, die die Leseleistungen bewerten sollte. Am Ende machte ein Mädchen das Rennen: Lia Kupfer tritt gegen die besten Leser der anderen Schulen der Region an.

