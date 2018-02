LHV Hoyerswerda ist auch 2018 Talentestützpunkt des Landessportbundes

Erfreuliche Post ging in der Geschäftsstelle des LHV Hoyerswerda ein: die Ernennungsurkunde des Landessportbundes Sachsen zum Talentestützpunkt Handball im Jahr 2018. Damit bleibt der LHV, wie schon in den vergangenen Jahren, das Handball-Aushängeschild in Ostsachsen und der Lausitz, was die Talenteförderung betrifft.

Dabei kann Hoyerswerda mit vielen Dingen punkten, vornean mit dem Vorzeigeprojekt VBH-Handball-Grundschulliga. Zu diesem Thema ist der LHV-Regionaltrainer am 7. April zum Kongress der Sportjugend des Landessportbundes nach Lommatzsch eingeladen, wo er das Hoyerswerdaer System Landessportbünden, Politik und Wirtschaft vorstellt. (Das zweite Liga-Turnier findet am 4. März ab 10 Uhr im BSZ „Konrad Zuse“ -K.-Kollwitz-Straße 5- statt.)

Generell kümmert sich der Verein sehr um die Nachwuchsarbeit. So sind alle Nachwuchsteams von der E- bis zur A-Jugend mit zwei Trainern besetzt, und die C-, B-, und A-Jugend des LHV agieren in der höchsten Spielklasse Sachsens. Dazu kommen jährliche Erfolge bei der Ostsachsenmeisterschaft der D- und E-Jugend. In Hoyerswerda findet zudem das HVS- (Handballverband-Sachsen-) Stützpunkttraining für Talente aus ganz Ostsachsen statt. Neben Regionaltrainer Conni Böhme kümmert sich hier LHV-Landesauswahltrainer Alexander Canbek um die HVS-Kader.

„Junge Wilde“ entwickeln sich

Gekrönt sieht man die Entwicklung auch in der „Ersten“ der Männer des LHV, wo es so viele junge einheimische Spieler gibt wie noch nie. Diese „Jungen Wilden“ entwickeln sich prächtig, sind in der Sachsenliga eine der prägenden Kräfte. Und beim LHV gibt man ihnen genau die Zeit, die sie für ihren Werdegang brauchen. Der Verein freut sich, dass man beim Landessportbund und beim Handball-Verband Sachsen diese tolle Entwicklung anerkennt und dass Hoyerswerda wieder die Anerkennung als Talentestützpunkt bekommen hat! (LHV)

zur Startseite