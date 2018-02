LHV Hoyerswerda behält gegen HVO Cunewalde seine weiße Weste

Überraschung durch die Fans: Beim Einlaufen des LHV-Teams strahlte nicht nur die Tribüne in Grün und Weiß; es wurde auch ein neues Fan-Banner entrollt: „Die Einpeitscher“. Das Motto bewährte sich gegen Cunewalde. Foto: Werner Müller © Werner Müller

LHV Hoyerswerda30 (16)

HVO Cunewalde25 (11)

So etwas wie der Lieblingsgegner der Zuse-Städter sind die Cunewalder, denn in den bisherigen sieben Pflichtspiel-Begegnungen konnten die Hoyerswerdaer noch jedes Mal als Sieger das Feld verlassen.

Damit dies auch so bleibt, hatte sich das LHV-Trainerteam Böhme/Tschierske wieder etwas Besonderes einfallen lassen: In der Abwehr wurde diesmal im 4:2-System agiert, um die Gegner vom Tor weg zu halten. Mit dem ehemaligen LHVer Michal Naimann hatten die Gäste ja auch einen torgefährlichen Spieler in ihren Reihen. Zunächst war es jedoch Christian Israel, der die ersten drei Cunewalder Treffer erzielte. Davor hatten die Hoyerswerdaer aber jeweils vorgelegt, so dass es bis zum 3:3 hin und her ging. Der richtig befreit aufspielende und beste LHV-Torschütze des Tages, Alexander Canbek, sorgte beim 6:4 für die erste Hoyerswerdaer Zwei-Tore-Führung. Diese konnten die Gäste allerdings beim 8:8 auch wieder ausgleichen. Neben Alexander Canbek war es in der Anfangsphase vor allem Lukas Seifert, der sich immer wieder mit schönen Rückraumtreffern (wie beim 9:8) in die Torschützenliste eintragen konnte.

Ronny Eckert wieder mit dabei

Beim 11:8 für die Einheimischen nahm die LHV-Bank ihre Auszeit und justierte ihr Team neu. Das Gesagte wurde dann auch auf dem Feld mustergültig umgesetzt. Die Abwehr agierte jetzt aggressiver, und im Kasten stand ein guter Rückhalt: Max Kastner. In einem Zwischenspurt konnten sich die Zuse-Städter etwas absetzen. Der wieder genesene Kapitän Ronny Eckert erzielte in seiner unnachahmlichen Art vom Kreis die 15:9-Führung. Bis zur Pause wurde der Vorsprung gehalten, so dass die Seiten beim 16:11 gewechselt wurden. Die vielen Zuschauer in der Halle verabschiedeten ihre Jungs mit viel Applaus in die Kabine – hatten sie doch bislang einen couragierten Auftritt des jungen LHV-Teams gesehen.

Aus der Pause kamen die Grün-Weißen dann wie die sprichwörtliche Feuerwehr – 17:11 und 18:11 durch Lukas Seifert, 20:12 und 21:12 durch Alexander Canbek – ehe die Gäste so richtig wieder auf der Platte standen, war der Vorsprung nach 35 Spielminuten auf neun Treffer angewachsen. Beim 25:15 wuchs dieser dann sogar auf zweistellige zehn Treffer. „Was die Jungs zu Beginn der zweiten Halbzeit gezeigt haben, war genau das, was wir uns in der Pause vorgenommen haben. Die darauf folgende Phase hat mir allerdings nicht so gut gefallen. Wir sind in Überzahl und verlieren diese mit 0:2. Hier hätten wir das Spiel vorentscheiden müssen, so lassen wir aber die Hoffnung bei den nie aufgebenden Cunewaldern am Leben“, ärgerte sich LHV Trainer Conni Böhme über die folgenden gut drei Minuten. Beim 25:18 bat er seine Männer zur Auszeit. Neu eingestellt, ging es in die letzten 15 Spielminuten. Tobias Sieber erzielte mit seinem 666. Treffer für den LHV die 28:21-Führung und sorgte wieder für Beruhigung. Auch konnte nun Henry Schacht in seinem 100. Spiel für den LHV zwei Siebenmeter der Gäste parieren. Die Führung verwaltete der LHV clever bis zum 30:25-Endstand. Alle Spieler bekamen Einsatzzeiten und nutzten diese zum Teil auch zu schönen Treffern. Die LHVer konnten sich mit diesem Erfolg im oberen Tabellendrittel festsetzen und feierten mit den Fans vor ihrem neuen Fan-Banner den „Derby-Sieg“. Auf das nächste Heimspiel (zugleich letztes Saisonspiel) müssen die Fans nun aber eine Weile warten, findet dieses doch erst am 22. April statt. Dazwischen gibt es noch das „Fast-Heimspiel“ am 11. März in Kamenz, wo ja bekanntlich viele Hoyerswerdaer Fans hin pilgern. (LHV)

LHV Hoyerswerda: Max Kastner, Henry Schacht – Ben Krahl (2), Nils Nitzsche, Dario Feuerriegel (1), Tim Röseler (1), Tobias Sieber (6/2), Lukas Seifert (7), Tony Jäschke (1), Ronny Eckert (2), Leon Burmeister, Fabian Knofe, Alexander Canbek (10) // Trainer/Betreuer: Conni Böhme, Torsten Tschierske, Sophia Rösler

