„Leute, werft den Spaten weg“ Agrarmeteorologe Falk Böttcher vom Deutschen Wetterdienst sprach vor Landwirten. Doch er hat auch Tipps für Gärtner.

Herr Böttcher, Hand aufs Herz, wird das Wetter immer extremer?

Im Jahresdurchschnitt lässt sich das nicht einmal sagen. Aber innerhalb einer Saison verschieben sich die Wetterereignisse. An vielen Pflanzen sehen wir anhand von Jahresaufzeichnungen, dass die Blüte früher beginnt. Das macht den Bauern aber Probleme, denn das heißt ja nicht, dass es nicht plötzlich Frost geben kann. Und dann liegt oft keine dichte Schneedecke, die schützt. Wir haben auch nicht unbedingt weniger Regen, nur wenn er fällt, dann häufiger die komplette Menge in einem Starkregen – und davon bleibt so gut wie nichts im Boden. Außerdem werden das Frühjahr und der Frühsommer trockener, wenn die Pflanzen gerade Kraft brauchen. Es lohnt sich also, für bestimmte Regionen und Früchte über Beregnung nachzudenken oder andere Sorten auszusuchen. Wir müssen jeden Tropfen Wasser im Boden halten und gleichzeitig Starkregen ohne Schäden ableiten. Abläufe müssen überdacht werden, und nicht jeder kann alles gleich anbauen, weil die Bedingungen doch lokal sehr variieren.

Muss sich denn auch der private Gärtner umstellen, wenn er auch künftig ordentlich Erträge haben will?

Nachzudenken, was ich eigentlich tue, lohnt sich überall. Ich habe mal vor Gärtnern scherzhaft gesagt, Leute, werft die Spaten weg, nehmt den Grubber. Damit meine ich, es macht in manchen Gegenden mehr Sinn, den Boden nicht zu pflügen oder umzugraben. Nicht umsonst sind die gigantischen Maschinen, die man heute in Vertriebszentren wie hier in Ebersbach sieht, eher sanfte Riesen, die GPS-gestützt und vollgepackt mit Elektronik so wenig wie möglich in den Boden eingreifen und zielgenau arbeiten. So wird beim Mais zum Beispiel nur noch eine fünf bis acht Zentimeter große Rille gezogen, in die die Maissaat vollmaschinell und korngenau im Abstand ausgelegt wird. Drunter kommt ein Gülleband, damit die Nährstoffe nicht irgendwo liegen. Das lässt sich alles machen. Auch in der Boden-Bearbeitung werden solche sanften Methoden immer wichtiger. Es gibt schon Schwarmbearbeitung, da steht ein Mensch mit dem Joystick am Feldrand und bedient einen Schwarm von kompakten Maschinen, eigentlich Feldrobotern, die alles abwickeln. Auf alle Fälle geht es hin zu konservierender Bodenbearbeitung.

Kann der Landwirt sich irgendwo Rat zum lokalen Wetter holen?

Ja, diese Saison startet ein kostenloses Portal auf der Homepage des sächsischen Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums, das standortbezogen aktuelle Wetterbesonderheiten beschreibt. Es heißt „Isabel“.

Was kann der Landwirt sonst noch tun, um seine Risiken zu minimieren?

Unsere Firmenchefs, gerade in den großen Betrieben im Osten, sind zu 45 Prozent Hochschulabsolventen. Also eher Manager. Es lohnt sich durchaus, übers Management nachzudenken. Zum Beispiel Kontrakte bilden – damit sichere ich mir einen bestimmten Preis vorher ab. Sicher ist das nicht der Höchste, aber eben auch kein Fiasko. Außerdem sollte man über Wetterversicherungen nachdenken, die in der Landwirtschaft über Mitgliedschaft organisiert sind. Noch etwas verkannt, aber hochinteressant, sind auch Wetterderivate. Wer davon etwas versteht, kann aufs Wetter zu einem bestimmten Zeitpunkt wetten – und so die Ernte gegen Einbrüche absichern.

