Leuchtzeichen fürs Ehrenamt Die Oderwitzer Feuerwehr will am Freitag den Spitzbergfelsen anstrahlen – für Werbezwecke.

Der Spitzberg soll dabei helfen, Menschen fürs Ehrenamt zu begeistern. © Matthias Weber

Wenn am Freitagabend der Oderwitzer Spitzberg hell erleuchtet aus dem Dunkel hervortritt, muss sich niemand wundern. Vielmehr sollten die Leute genau hinsehen und sich daran erfreuen, wünschen sich die Initiatoren der Aktion. Diese kommen aus der Gemeinde: Mit dem angestrahlten Spitzbergfelsen möchte die Freiwillige Feuerwehr Oderwitz auf ehrenamtliche Arbeit aufmerksam machen.

„Es gibt zahlreiche ehrenamtlich tätige Bürger, die sich für Vereine, Organisationen und Initiativen engagieren“, sagt Gemeindewehrleiter Alexander Pollier. Das sei auch in Oderwitz so: „Es gibt viele Menschen, die sich in unterschiedlichen Bereichen im Ehrenamt für andere Menschen und die Dorfgemeinschaft einbringen – ob als Trainer, Pfleger für andere Menschen oder Tiere, Umweltschützer, Kirchenmitglied oder Feuerwehrmann. Alle tun das uneigennützig, also ehrenamtlich.“ Als Gemeindewehrleiter der Oderwitzer Feuerwehr weiß Alexander Pollier aber auch, dass es notwendig ist, für das Ehrenamt zu werben. „Das Wichtigste ist, immer wieder neue Mitglieder zu gewinnen, damit diese die Reihen der Helfer stärken.“ Ohne das gelebte Ehrenamt würde sich der Alltag für alle stark verändern, ist Pollier überzeugt. „Viele Bereiche des öffentlichen und sozialen Lebens würden ohne solche Helfer kaum mehr existieren können.“

Mit der Werbung um neue Mitglieder kennen sich die Feuerwehrleute in Oderwitz aus. Mit vielfältigen Aktionen versucht die Wehrleitung, andere zur Mitarbeit bei der Feuerwehr zu begeistern. Werbeplakate in der Gemeinde gehören da ebenso dazu wie die Vorstellung der Arbeit der Feuerwehr im Gemeindeblatt oder Aktivitäten im Internet. Die Spitzberg-Aktion am Freitag ist eine weitere Idee der Feuerwehr, auf sich, aber auch auf ehrenamtliche Arbeit im Allgemeinen aufmerksam zu machen. „Wir als Freiwillige Feuerwehr Oderwitz und der DRK-Ortsverein Oderwitz möchten am Freitag für das Ehrenamt ein Leuchtzeichen setzen“, sagt Alexander Pollier. „Darum möchten wir alle einladen, gegen 20.15 Uhr den Blick zum Spitzbergfelsen zu richten.“ Bleibt zu hoffen, dass dann auch das Wetter mitspielt und nicht etwa Regen oder Nebelschwaden das Leuchtzeichen fürs Ehrenamt verhindern.

