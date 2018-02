Leuchtturm wird wieder aufs Wasser bugsiert

Sturmtief Herwart hinterließ im Oktober 2017 große Schäden an der Hafenanlage in Klitten am Bärwalder See. So hatte sich die Leuchtturminsel von der Steganlage losgerissen und trieb einige Meter im Wasser. Zur Sicherheit wurde sie in den Hafen gebracht. Archivfoto: Jens Trenkler © Jens Trenkler

Die Stürme und der Bärwalder See. Offenbar ein unendliches Kapitel. Ein Geld verschlingendes noch dazu. „2017 sind wir reichlich mit Stürmen bedacht gewesen“, erklärte jetzt der Boxberger Bürgermeister Achim Junker. Zwar hatte das Sturmtief Friederike vor zwei Wochen keine Schäden weiter verursacht, aber das kann nur wenig trösten. Denn noch sind nicht einmal die Nachwehen von Sturmtief Herwart vom 29. Oktober 2017 vollends ausgestanden. Seinerzeit hatten sich die Leuchtturminsel und zwei weitere Elemente der Hafenanlage in Klitten losgerissen. Um weitere Schäden zu vermeiden, veranlasste die Gemeinde Boxberg eine sofortige Notreparatur und umfangreiche Sicherungsmaßnahmen.

Notsicherung hat etwas gebracht

Vorsichtshalber wurde sogar die Leuchtturminsel in den Hafen bugsiert. „Die Notsicherung hat etwas gebracht“, erklärte Roman Krautz am Montagabend im Gemeinderat Boxberg. Nachdem Friederike tobte, habe er geträumt, „dass alles wegschwimmt“. Gleich am nächsten Morgen wollte er sich deshalb im Hafen in Klitten ein Bild machen, so der Projektverantwortliche der Gemeinde Boxberg für den Bärwalder See. Erleichtert habe er dabei festgestellt, dass seine Befürchtungen nicht eingetreten waren.

Mit Blick auf die nächste Wassersportsaison soll die Leuchtturminsel nun wieder an ihre ursprüngliche Stelle verbracht werden. Den Auftrag dazu vergab der Gemeinderat am Montag einstimmig an die Renker Maschinendienstleistungs GmbH aus Ribnitz-Damgarten. Freihändig und ohne Ausschreibung. Aus mehreren Gründen habe man darauf verzichtet. Das Unternehmen aus Ribnitz-Damgarten führte bereits im November die Notreparaturen aus. Bei einer Tauchuntersuchung nahm die Firma eine visuelle Bestandsaufnahme der Schäden an den Stahlbetonwellenbrechern vor und weiß deshalb auch genau, wo die Verankerungen liegen, so Roman Krautz. Bundesweit haben die Stürme im vorigen und in diesem Jahr an vielen Gewässern erhebliche Schäden hinterlassen, sodass es schwer sei, ein Unternehmen zu finden, das kurzfristig die Arbeiten an der Hafenanlage in Klitten ausführen könne.

Diese Arbeiten sollen nach Aussage des Bürgermeisters am 15. Februar beginnen. Man sei froh, dass die Renker Maschinendienstleistungs GmbH so schnell reagieren kann, sagte er. Es sei Gefahr im Verzug. Das jedenfalls geht aus der Auswertung der Tauchuntersuchung vom November hervor. Sigrun Hajdamowicz (CDU) freut sich, dass der Leuchtturm wieder an die alte Stelle kommt. Allerdings müssten auch Vorkehrungen getroffen werden, damit der nächste Sturm nicht wieder solchen Schaden anrichtet, erklärte sie.

Mit einer Reparatur ist es nicht getan

Geplant wurden die Hafenanlagen in Klitten 2005/06 und in den beiden darauffolgenden Jahren für 4,2 Millionen Euro mit einer 90-prozentigen Förderung gebaut. Ausgelegt sind sie auf eine Nutzungsdauer von 20 Jahren. Damals sei man von einer geringeren Wellenhöhe des Bärwalder Sees ausgegangen, erklärte Roman Krautz. Ein Wellengutachten des Bergbausanierers LMBV hat es nach den Worten von Hans-Jörg Mudra (WV Uhyster Heimatverein) zwar für Lohsa gegeben, nicht aber für den Bärwalder See.

Um auf die veränderten Bedingungen zu reagieren, soll die Leuchtturminsel nun nicht mehr an die Wellenbrecheranlage gekoppelt werden. „Das wäre sinnvoll, damit das schwere Teil beim nächsten Sturm nicht wieder an der Steganlage zerrt“, so Bürgermeister Achim Junker. Das hat dann allerdings zur Folge, dass der Bereich des Leuchtturms nicht mehr öffentlich begehbar sein wird. Nach Ansicht von Gemeinderat Horst Jannack (Die Linke) könnten bei der Gelegenheit gleich die Probleme an der Fugenabdichtung zwischen den Platten mit behoben werden. Das aber sei mit der Auftragssumme von 26 000 Euro nicht machbar, hieß es. Die reiche lediglich für die notwendigsten Arbeiten.

Um die Hafenanlage in Klitten gegen die immer häufiger auftretenden Stürme zukunftssicher zu machen, müsse über die jetzige Reparatur hinaus grundsätzlich etwas getan werden. Gegenüber der damaligen Planung gebe es viele neue Erkenntnisse. Dass beispielsweise an der Ostsee die Molen mit Wasserbausteinen beschüttet werden, habe ja seinen Sinn, hieß es. Es sei angebracht und notwendig, nach einer generellen Lösung für die Uferbereiche in Klitten, Uhyst und Boxberg zu suchen. Aus Sicht der Gemeinde besteht auch weiterhin Gefahr im Verzug. Mit dieser Maßgabe wandte sich Roman Krautz an das sächsische Wirtschaftsministerium und das Oberbergamt. Im März oder April steht die nächste Sitzung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe an. Boxberg will die Frage, wie die Hafenanlagen am Bärwalder See in Zukunft am besten zu schützen sind, dann unbedingt zum Thema machen.

