Leuchtturm ist wieder an seinem Platz Dafür haben am Dienstagmorgen Experten am Klittener Ufer des Bärwalder Sees gesorgt.

zurück Bild 1 von 4 weiter Festgehalten: Um den 20 mal 6 Meter breiten Ponton mit dem Leuchtturm wieder an den alten Platz am Steg im „Marina“-Hafen Klitten zu bringen, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Schließlich soll der Turm das Ende des langen Steges markieren. Dieser wird in dieser Sommersaison übrigens nicht zu betreten sein, hieß es. © Joachim Rehle Festgehalten: Um den 20 mal 6 Meter breiten Ponton mit dem Leuchtturm wieder an den alten Platz am Steg im „Marina“-Hafen Klitten zu bringen, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Schließlich soll der Turm das Ende des langen Steges markieren. Dieser wird in dieser Sommersaison übrigens nicht zu betreten sein, hieß es.

Arme hoch! Hier wird ein 28 Zentimeter dickes Seil verknotet, um den Leuchtturm über das Wasser zu ziehen.

Volle Kraft voraus! Hajo Renker manövriert mit dem 300 PS starken Boot den Leuchtturm an die gewünschte Position am Klittener Hafen des Bärwalder Sees. Der Leuchtturm auf der Klittener Seite gilt inzwischen als ein Wahrzeichen von Sachsens größtem Binnensee. Ohne den Turm fehlt ganz einfach etwas an der Skyline des Hafens...

Über und unter dem Wasser Taucher Marc Häusler bringt die dicken Taue am und unter dem Ponton an. Schließlich soll der schwimmende Leuchtturm fest verankert sein. Mit Blick auf künftige Sturmereignisse sei dies unerlässlich. Erst im Oktober 2017 waren Befestigungen an den Pontons durch „Herwart“ gerissen“.

Der Leuchtturm am Klittener Ufer des Bärwalder Sees ist wieder am angestammten Platz. Dafür haben am Dienstagmorgen Mitarbeiter der Firma Renker aus Ribnitz-Damgarten gesorgt. Per 300-PS-Schubboot wurde der Leuchtturm aus dem Hafen an den Ponton bugsiert.

Danach befestigte Taucher Marc Häusler die Taue unter Wasser. Der Leuchtturm war im Oktober beim Sturmtief „Herwart“ beschädigt worden. Die Gemeinde Boxberg hatte ihn daraufhin in den Klittener Hafen bringen lassen.

