Leuchtender Auftritt Die Tanzperlen hatten zum Proben für ihre Weihnachtsshow nur wenig Zeit. Eine andere Veranstaltung hatte Vorrang.

Zum Weihnachtsmärchen der Tanzperlen des Zschopautales gehört eine Nachtlichtshow, bei der eine Gruppe mit Lichterketten auftritt. © André Braun

Mehr als 80 Tänzerinnen und Tänzer fieberten am Sonnabend ihrem großen Auftritt entgegen. Sie alle gehören zu den Tanzperlen des Zschopautales und haben in den vergangenen Wochen für ihre große Weihnachtsshow trainiert. Bei der knapp zweistündigen Veranstaltung wird aber nicht nur getanzt. „Es ist eher eine Art Musical. Wir erzählen eine Geschichte und es wird sogar gesungen“, meint Stefanie Jahn, eine der Trainerinnen im Verein. Die Geschichte hat sich Carolin Kirchner, die Gründerin des Vereins, selbst ausgedacht. „Wir gehen in diesem Jahr mit Captain Hook und Peter Pan auf die Reise zum Planeten Tanzpalia“, erzählt Jahn.

Zum fünften Mal wurde die Weihnachtsshow der Tanzperlen in der Waldheimer Stadtsporthalle aufgeführt. Vor der Halle war ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut. Drinnen gab es eine Bastelecke und Kinderschminken. Hilfe bekamen die Tanzperlen bei ihrer Weihnachtsshow auch von anderen Vereinen. „Wir arbeiten mit dem Tennis- und dem Handballverein zusammen. Sie unterstützen uns großartig“, erzählt Jahn. Gestern fand die Show ein zweites Mal statt. „Da haben dann alle meist auch ein bisschen mehr Routine“, meint Jahn. Sie rechnet an beiden Tagen mit je 400 bis 450 Zuschauern. „Von den meisten Jungen und Mädchen aus dem Verein kommen die Eltern und bringen oft gleich noch Oma und Opa mit. So werden es immer mehr.“

Eingeübt wurde der Großteil der Show innerhalb von nur vier Wochen, so Jahn. „Unser Hauptaugenmerk liegt immer auf dem Döbelner Tanzfest. Erst wenn das vorbei ist, haben wir Zeit, uns um die Weihnachtsshow zu kümmern“, erzählt sie weiter. Die meisten Gruppen trainieren zweimal pro Woche. Kurz vor der großen Weihnachtsshow wird aber auch am Wochenende geprobt. „Es ist wirklich stressig. Oft sind zwischen den einzelnen Tänzen nur zwei, drei Minuten Zeit zum Umziehen.“

Ein Höhepunkt der Aufführung ist die Nachtlichtshow, bei der mit Schwarzlicht getanzt wird. „Eine Gruppe tritt zum Beispiel auch mit Lichterketten auf“, erzählt Jahn. Neu ist in diesem Jahr auch, dass einige Tänze gruppenübergreifend sind. „Unsere Kleinsten haben zum Beispiel einen Auftritt mit den großen Mädels zusammen“, meint Jahn. Die jüngste Tanzperle feierte am Sonnabend sogar Geburtstag. Vier Jahre ist sie alt geworden und hatte an ihrem Geburtstag ihren ersten Bühnenauftritt.

zur Startseite