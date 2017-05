Leuchtende Stimmung Die Hexenfeuer loderten in der Nacht zum 1. Mai in vielen Orten. Die SZ zeigt Bilder von den Hexenfeuern in der Region, zum Beispiel vom Funkenflug am Olbersdorfer See.

Buntes Treiben beim Hexenfeuer am O-See © Bernd Gärtner

Olbersdorf. Funkenflug am Olbersdorfer See: Trotz des Windes haben am Sonntagabend zahlreiche Besucher den Saisonauftakt am See gefeiert – mit Hexenfeuer, Karussell und vielen weiteren Schaustellern. „Das Festgelände war sehr gut gefüllt“, sagt Ralph Grohmann, Sprecher der Freizeit-Oase Olbersdorfer See.

Deren Mitglieder hatten den Saisonauftakt organisiert. „Ein Höhepunkt war für viele das Anzünden des Hexenfeuers“, erzählt Steffen Roy vom Campingplatz am See. Für die Hexe obenauf hatte das Restaurant Captain Hook gesorgt. So mancher Gast war am nächsten Tag, am Montag, gleich wieder am Olbersdorfer See. Denn am 1. Mai ging das Fest mit einem Familientag weiter.

Weitere Feuer loderten zum Beispiel im Rosenhof in Görlitz, in Niesky, in Bernstadt und am Sportplatz in Uhyst an der Spree, am Strand von Kollm Ost. Vor allem Kinder und Jugendliche hatten Spaß an dem bunten Treiben. (szo)

Die SZ zeigt die schönsten Bilder von den Hexenfeuern in der Region:

