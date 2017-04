Leucht-Display zeigt Umleitung an In Pirnas Innenstadt reiht sich Baustelle an Baustelle. Damit die Kraftfahrer diese rechtzeitig umfahren können, wird nun gehandelt.

In Pirnas Zentrum häufen sich derzeit die Bauarbeiten. Der Verkehr ist dort erheblich beeinträchtigt. © Kristin Richter

Neue Technik für die neue Situation: Mittels einer großen LED-Leuchttafel weist Pirna jetzt auf die Umleitungsstrecke hin, auf die Kraftfahrer ausweichen sollen, um die von Baustellen durchzogene Innenstadt zu meiden. Das Display steht aus Richtung Heidenau gesehen an der S 172 vor der Sachsenbrücke. Diesen Standort wählte die Stadt, weil die Kraftfahrer an dieser Stelle die Baustellen noch vor sich haben und diese durch den Weg über die Brücke vollständig umgehen können – zumindest der Verkehr, der in Richtung Copitz und zu anderen rechtselbischen Zielen will. Aus Richtung Sonnenstein mache aus Sicht der Stadt eine solche Leuchttafel wenig Sinn, weil aus dieser Richtung die Baustellen nicht wirklich zu umfahren sind. Darüber hinaus will die Stadt Anfang dieser Woche prüfen, ob und wo sie an der derzeitigen Verkehrsregelung nachjustieren muss. Der Verkehr rollt seit Mittwoch vergangener Woche eingeschränkt durch Pirna, weil an mehreren Straßen zeitgleich Flutschäden beseitigt werden. (SZ/mö)

