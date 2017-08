Letztes Testspiel zu Hause für Lausitzer Füchse Die Partie am Sonnabend gegen den polnischen Erstligisten Naprzód Janów dürfte spannend werden. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es noch mehr Termintipps.

Die Füchse werden bei der Partie am Sonnabendabend sicher ins Schwitzen kommen. © Thomas Heide

Am Sonnabend bestreiten die Lausitzer Füchse ihr zweites und zugleich letztes Heimspiel im Rahmen der diesjährigen Vorbereitung. Gegner ist um 18.30 Uhr der polnische Erstligist Naprzód Janów. Das Team aus Katowice ist im Frühjahr wieder in die erste Liga zurückgekehrt und wird sicher ein weiterer ernster Prüfstein im Rahmen der Vorbereitung sein. „Janów ist eine interessante Aufgabe. Wir haben ja schon im vergangenen Jahr gegen sie gespielt. Inzwischen sind sie Meister geworden und aufgestiegen. Nachdem, was ich so gesehen habe, haben sie sich mit Spielern aus der tschechischen Extraliga und auch der zweiten tschechischen Liga verstärkt. Wir stellen uns auf einen harten Kampf ein“, sagt Füchse-Trainer Hannu Järvenpää.

Um möglichst vielen Fans die Gelegenheit zu geben, die Mannschaft vor dem Start der DEL2-Saison (17.September gegen Freiburg) noch mal zu sehen, haben die Lausitzer Füchse die Eintrittspreise stark reduziert. Alle Erwachsenen zahlen nur fünf Euro. Kinder, Jugendliche beziehungsweise schwerbeschädigte Personen (jeweils nach Vorlage eines Nachweises) müssen nur 2,50 Euro Eintritt bezahlen.

Tickets für diese Partie sind nur an der Abendkasse erhältlich. Diese öffnet um 17 Uhr. Für das Spiel gilt eine freie Platzwahl. Mit Ausnahme des für Ehrengäste reservierten S-Blocks stehen allen Besuchern alle Steh-und Sitzplatzbereiche zur Verfügung. Frühes Kommen sichert also gute Plätze. (szo)

zur Startseite