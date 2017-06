Letztes Stündlein für Kuxberg-Kreisel Bereits angekündigt, wird es nun ernst. Der Kreisverkehr wird ab Dienstag abgebaut. Die Ampel ist nur während der Arbeiten an.

Der provisorische Kreisverkehr wird abgebaut. © Archiv: Frohberg

Manche trauern ihm hinterher, andere sind froh, dass er verschwindet. Ab 6. Juni wird der provisorische Kreisverkehr am Kuxberg abgebaut. Bis Mitte Juni, also etwa zwei Wochen, sollen die Arbeiten voraussichtlich dauern, kündigt das Landratsamt an. Tagsüber und in der Woche wird eine Ampel stehen, die in der arbeitsfreien Zeit jedoch abgeschaltet wird. Den Rückbau übernimmt die Firma Bistra Bau. Die Kosten betragen rund 45 000 Euro, 35 000 Euro davon muss der Landkreis bezahlen. Den Rest bezahlt der Freistaat.

Der provisorische Kreisverkehr war im August 2015 gebaut worden. Er war notwendig, um während des Baus der Brücke Weesensteiner Straße den Verkehrsfluss zu gewährleisten. Manche hofften, er könne auf die Dauer die Verkehrssituation an der unübersichtlichen Kreuzung entkrampfen. Doch vor allem im Winter zeigte der Kreisel auch seine Nachteile. Lkw aus Richtung Müglitztal blieben einige Male stecken.

Mit der Genehmigung des Kreisels hatte das Landesamt für Straßen und Verkehr gleichzeitig den Abbau nach dem Ende des Brückenbaus angeordnet. Zwar gab es immer wieder Vorstöße, aus dem Provisorium einen dauerhaften Kreisverkehr zu machen, doch das hatte keine Chance. Nachdem Ende April die Müglitz-Brücke an der Weesensteiner Straße fertig war, war klar, die Tage des Kreisels sind gezählt.

zur Startseite