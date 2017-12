Letztes Schiebocker Baby Timo kam am Donnerstag in der Bischofswerdaer Geburtsklinik zur Welt. Mit deren Schließung geht für die Stadt jetzt eine Ära zu Ende.

© dpa

Bischofswerda. 359 Kinder wurden in diesem Jahr in der Bischofswerdaer Frauenklinik geboren. Am Donnerstag um 14.11 Uhr kam das letzte Kind dort zur Welt: Timo, 3 705 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß. Seine Mutter Mandy Mager kommt aus Ohorn. – Zurzeit werden auf der Geburtenstation noch sechs Frauen und ihre Kinder betreut. „Wir werden maximal bis zum 24. Dezember früh hier arbeiten“, sagt Chefarzt Dr. Ulrich Dziambor. Danach entscheiden die Ärzte, ob die Patientinnen alle nach Hause dürfen oder verlegt werden.

Die Oberlausitz Kliniken führen mit Beginn des neuen Jahres ihre Frauenkliniken in den Krankenhäusern Bautzen und Bischofswerda sowie die Kinderklinik in Bautzen zusammen. Für die Geburtenstation im Bischofswerdaer Krankenhaus bedeutet es das Aus. Seit deren Eröffnung im Frühjahr 1998 wurden in der Stadt rund 7 500 Kinder geboren. (SZ)

