Letztes Rennen in der Königsklasse Für Rennfahrer Stefan Bradl endet am Sonntag die Karriere in der Motorrad-WM. Er geht eine Stufe nach unten.

In seiner langen Karriere als Motorrennfahrer fuhr Stefan Bradl auch beim Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal. © picture alliance / dpa

Leb‘ wohl, MotoGP oder doch „Auf Wiedersehen“? Wenn Stefan Bradl am Sonntag in Valencia zum letzten Weltmeisterschaftslauf der Saison auf sein Motorrad steigt, stellt sich automatisch auch die Frage nach seiner Zukunft. Denn der 173. Grand Prix seiner Laufbahn ist auch sein letzter. Vorerst zumindest. Bradl verlässt die Motorrad-WM und fährt in der kommenden Saison in der zweitklassigen Superbike-WM. Rückschritt oder Neuanfang?

„Es gab leider kein Angebot, bei dem ich konkurrenzfähig gewesen wäre“, sagte Bradl. Fünf Jahre war er in der „Königsklasse“ MotoGP unterwegs. Allerdings kaum noch erfolgreich – anders als nach seinem Titelgewinn in der Moto 2 erwartet. Im Honda-Kundenteam gelang ihm 2013 als Zweiter in Laguna Seca sein einziger Podestplatz. Später fuhr er beim drittklassigen Forward-Yamaha-Team, ehe er als Werkspilot zu Aprilia wechselte. Und dort die meiste Zeit in die Entwicklung einer konkurrenzfähigen Maschine steckte. Nun setzten die Italiener ihn und seinen Teamkollegen Alvaro Bautista vor die Tür. Doch zu dem Zeitpunkt waren die lukrativen Boxen für die nächste Saison bereits besetzt.

Wobei sich die Frage stellt, ob ein hochkarätiges Team überhaupt an der Zusammenarbeit mit dem Zahlinger interessiert gewesen wäre. Denn Bradl gilt in der Szene nicht unbedingt als der einfachste Pilot. Zumindest war das früher so. Seine enge Bindung zu seinem Vater Helmut, der früher selbst erfolgreicher Rennfahrer war und seinen Filius managte, gefiel nicht allen Teambesitzern und führte auch schon mal zu Problemen. Mit dem Moto 2-WM-Gewinn 2011 wurde es jedoch besser, Stefan Bradl reifer und seine Einstellung zum Beruf professioneller. Insgesamt kann er in seiner elfjährigen Grand-Prix-Karriere auf sieben Siege, acht zweite Plätze und vier dritte Ränge verweisen.

Bradl ist überzeugt, dass er ein guter MotoGP-Fahrer bleibt. Die Superbike-WM sieht er als Chance, nun auch wieder Erfolge einzufahren. An der Seite des früheren MotoGP-Weltmeisters Nicky Hayden wird er dort eine Honda-Maschine fahren. „Ich schließe eine Rückkehr in die MotoGP nicht aus, kann sie aber auch nicht versprechen“, bemerkte der 26-jährige Bayer. (dpa)

