Letztes Nachtskaten am Elbepark

Die schon traditionelle Nachtskate-Saison am Elbepark findet an diesem Freitag ein Ende. Der „Förderverein Dresden skatet“ lädt ab 21 Uhr zu dem Shopping-Center ein. Zum Saison-Abschluss erwarten die Sportler einige Aktionen: So können sie auf einem Basar Erinnerungen an die vergangenen Jahre ersteigern. Außerdem ist der Verein auf der Suche nach neuen Erinnerungen. Die können auf einem USB-Stick mitgebracht werden. (SZ/sag)

