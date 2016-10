Letztes Geschenk vom Schulförderverein Großschönau kauft für die sanierte Aula der Oberschule neue Stühle und muss nur einen Teil davon selbst bezahlen.

Die Aula der Pestalozzi-Oberschule in Großschönau erhält neue Stühle. Das Geld dafür stammt etwa zur Hälfte vom Verein Freunde der Mittelschule Großschönau. Der hatte sich nämlich 2013 aufgelöst und in seiner Kasse noch genau 2367,63 Euro hinterlassen. Von den Vereinsmitgliedern ist bei der Auflösung kein Beschluss gefasst worden, wofür das Geld verwendet werden soll. Das Geld wurde deshalb an die Gemeinde überwiesen.

Und die Gemeinderäte haben nun auf ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, wofür das Geld genutzt wird. Da der Verein die Mittelschule unterstützen wollte, sollte das Vermögen auch in diesem Bereich verwendet werden, heißt es in der Beschlussvorlage. Und das finden auch die Gemeinderäte. „Wir haben uns im Vorfeld darüber auch mit dem Schulleiter, Silvio Lindecke, abgestimmt“, sagte Bürgermeister Frank Peuker (SPD).

Für die 2 367,63 Euro werden nun neue Stühle für die Aula der Oberschule gekauft. Die Aula ist im vergangenem Jahr umfassend saniert und farblich neu gestaltet worden. Nach den Plänen der Gemeindeverwaltung sollen Stapelstühle mit verchromtem Gestell angeschafft werden. Etwa 100 Stühle zum Preis von je 50 Euro sind vorgesehen. Die noch fehlende Summe ist bereits im aktuellen Finanzhaushalt der Gemeinde in Höhe von 2800 Euro für den Kauf von Möbeln im Haus II der Oberschule eingeplant gewesen.

Der Verein Freunde der Mittelschule Großschönau hatte sich 2001 gegründet und wurde noch im gleichen Jahr beim Amtsgericht Dresden registriert.

